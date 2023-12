Napoli, sorteggio ottavi Champions da brividi: sogno Real Sociedad e 6 incubi

Napoli, sorteggio ottavi di Champions League da brividi

Il Napoli festeggia: 2-0 al Braga e qualificazione agli ottavi di Champions League. I campioni d'Italia chiudono al secondo e avranno quindi un sorteggio complicato, ma era quasi impossibile pensare a vincere il girone, dominato dal Real Madrid di Carlo Ancelotti (anche se, va sottolineato che la squadra partenopea, pur perdendo, ha messo in difficoltà i blancos in entrambi i match).

Chi potrebbe uscire dall'urna di Nyon nel prossimo turno? Vediamo le possibili avversarie del Napoli.

Napoli, sorteggio ottavi di Champions: sogno Real Sociedad. Ma quanti incubi per Osimhen e compagni

Il peggiore incubo per il Napoli in vista del sorteggio degli ottavi di Champions League? Il Manchester City campione d'Europa di Guardiola è la squadra da evitare a tutti i costi.

Ma non andrebbe molto meglio se dovesse uscire il Bayern Monaco campione di Germania o una spagnola tra Barcellona e Atletico Madrid (entrambe non sono ancora certe di vincere il girone, ma salvo colpi di scena lo faranno).

Attenti all'Arsenal di Arteta (uno che ha studiato all'Università di Guardiola laureandosi con 110 e lode): i Gunners si stanno confermando ad alti livelli anche in questa stagione e in Premier League sono secondi con un punto di ritardo dal Liverpool.

Se il Psg non dovesse battere il Borussia Dortmund, affrontare la squadra vice-campione di Bundesliga potrebbe essere un sorteggio 'accettabile'.

Al primo posto nei sogni dei tifosi del Napoli però c'è la Real Sociedad che ha vinto il girone ai danni dell'Inter: squadra insidiosa in casa sua (i nerazzurri rischiarono di perdere nei Paesi Baschi e Lautaro pareggiò all'87° dopo un match sofferto per la squadra di Inzaghi), ma ampiamente alla portata del Napoli.

