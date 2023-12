Inter sorteggio Champions drammatico, non solo Real Madrid-Manchester City... Le avversarie

Inter sorteggio Champions drammatico agli ottavi di finale

Il pareggio 0-0 di San Siro contro la Real Sociedad è una condanna per l'Inter che chiude al secondo posto il girone di Champions League e rischia un sorteggio durissimo agli ottavi di finale. Anzi, comunque vada, sarà durissima per come si stanno delineando i gironi. Vediamo le possibili avversarie della squadra di Simone Inzaghi al prossimo turno.

Inter sorteggio Champions ottavi di finale? Manchester City-Real Madrid e... Le possibili avversarie dei nerazzurri

Intanto le squadre che sarebbe meglio evitare a tutti i costi agli ottavi di finale. In primis il Manchester City di Guardiola: una rivincita della finale di Istanbul già al prossimo turno sarebbe quantomeno prematura. E bollino rosso anche per un Inter-Real Madrid. La terza squadra più pericolosa appare il Bayern Monaco. Molto pericolosa anche un'eventuale sfida all'Arsenal, che negli ultimi due anni sembra tornato a grandi livelli e in questa stagione sta volando in Premier League (secondo a un punto dal Liverpool dopo 16 giornate).

Insidie spagnole? Barcellona e Atletico Madrid sembrano destinate a vincere il loro girone (a meno di un'impresa della Lazio sul campo dei colchoneros) e certo non sarebbero avversarie morbide per Lautaro e compagni agli ottavi di finale. Uno spiraglio potrebbe arrivare dal girone del Milan: se il Psg non dovesse vincere sul campo del Borussia Dortmund forse i vice-campioni di Germania rappresenterebbero la migliore opzione per l'Inter. Ma certo si tratterebbe di un sorteggio fortunato in mezzo a mille e mille insidie.