Napoli, Spalletti messo alla porta? Ecco chi è pronto a sostituirlo. Rumors

Napoli, Spalletti pronto a essere rimpiazzato? Ecco i nomi di chi potrebbe sostituirlo

Non è bastato far vincere alla squadra il terzo scudetto della storia per salvare il proprio posto alla guida del Napoli. Luciano Spalletti, infatti, avrebbe le ore contate sulla panchina azzurra, ancora in festa. Dopo la vittoria del titolo erano già emerse polemiche e contrasti tra l'allenatore e il presidente partenopeo Aurelio De Laurentiis. Il presidente non ha rinnovato il contratto all'allenatore e, scrive Libero citando il Corriere della Sera, a quanto pare "via Pec" avrebbe attivato l'opzione per un altro anno prevista dal contratto. Proprio questo gesto e il mancato faccia a faccia avrebbero irritato e non poco proprio Spalletti che già poco prima della partita di Udine aveva messo in guardia l'ambiente napoletano con una frase davvero curiosa per un tecnico che sta per mettere le mani sul titolo: "Un anno fa mi avevate detto di andare via...".

Le tensioni nell'ambiente partenopeo, continua Libero, non sarebbero sparite, anzi si sarebbero accentuate di più dato che resta un'incognita pesante sul futuro dell'allenatore. Il Corriere della Sera fa un passo in avanti e parla di un'agenda di De Laurentiis dove sarebbero appuntati i nomi dei possibili successori di Spalletti. Eccoli: Italiano, De Zerbi, Conte.