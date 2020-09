Nastasic-Milan, superato Milkenkovic (su cui c'è l'Inter). Calciomercato Milan news

Matija Nastasic supera Nikola Milenkovic: il Milan accelera nella caccia a un difensore. Il 22enne centrale della Fiorentina piace moltissimo, ma Rocco Commisso lo ha blindato e per il momento è difficile pensare di strapparlo alla viola mettendo sul piatto meno di 40 milioni. In più sul giocatore sta entrando l'Inter, che potrebbe provare l'affondo se dovesse chiudere la cessione di Milan Skriniar al Tottenham (piace a Mourinho anche se gli Spurs a 60 milioni non ci sentono e aspettano che i nerazzurri abbassino le pretese).

Ecco dunque che il Milan in questi ultimi giorni ha approfondito la pista che porta al 27enne Nastasic (giocatore che conosce la serie A avendo giocato alla Fiorentina prima del passaggio al Manchester City): colloqui con il suo agente, Fali Ramadami, oltre all'intenzione di provare a convincere lo Schalke 04 a lasciar partire il giocatore in prestito con diritto di riscatto. Formula della cessione che non convince il club tedesco e su questo punto bisognerà trovare la quadra.

NASTASIC, AJER, MILENKOVIC, FOFANA: UN DIFENSORE PER IL MILAN

Crescono dunque le quotazioni di Matija Nastasic, anche se il Milan comunque non si chiama fuori nella corsa a Milenkovic e tiene vive anche la pista che porta al norvegese Ajer (il Celtic chiede 15 milioni per il difensore 22enne) e Wesley Fofana (sul 19enne del Saint Etienne però ci sono diversi club di Premier League ed è stata rifiutata un'offerta da 32 milioni del Leicester). Più defilata la pista che porta al viola German Pezzella.