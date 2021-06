Nazionale, Immobile: dedica speciale. "Ai due angeli di Ardea: Daniel e David"

Nazionale, Immobile: dedica speciale. "Ai due angeli: Daniel e David"

La Nazionale italiana di calcio agli Europei sta regalando emozioni. La squadra di Mancini, dopo il netto successo contro la Svizzera per 3-0, ha già staccato il pass per il passaggio del turno mostrando anche un bel gioco, un gruppo unito e un ambiente sereno, ingredienti ideali per una competizione così complicata anche da un punto di vista mentale e psicologico. Ma l'Italia a fine partita ha fatto anche vedere un cuore grande, con le parole pronunciate da uno dei marcatori di serata, Ciro Immobile.

"Voglio dedicare questa partita a due angeli, Daniel e David. Insieme a tutti i miei compagni. Abbiamo giocato anche per loro ed e' doveroso mandare un abbraccio, ovunque siano. Avremmo anche voluto partecipare al funerale - ha aggiunto ai microfoni della Rai - ma purtroppo non e' possibile farlo. Quello che potevamo fare lo abbiamo fatto, dedicando loro questa vittoria".