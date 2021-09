Nazionale Italiana artisti tv vince con i gol di Gibba e Alessandro Sansone

Sabato 18 settembre ha visto la vittoria della Nazionale Italiana Artisti Tv contro la selezione del cuore per evento di inaugurazione dello stadio Gianni Brera a Pero, Milano.

2 reti segnati dai 2 noti speaker di Radio 105, Gibba e Alessandro Sansone!

L’evento come tutti quelli della nazionale Italiana artisti tv era a scopo benefico per l’Associazione in Campo con il cuore.

La manifestazione é iniziata con il triangolare delle categorie esordienti di Club Milano, AC Milan e Calcio Lecco, seguita poi dalla sfilata delle squadre Gs Pero e Club Milano.

L’evento è stato organizzato per l’inaugurazione ufficiale del centro sportivo "Gianni Brera" con il nuovo stadio di calcio, campi di padel, beach volley che ha visto come protagonista la solidarietà con la raccolta fondi per l’Associazione “In Campo con il Cuore” che dal 2014 si prodiga per la donazione di defibrillatori salvavita sul territorio e per le attività d’informazione ai giovani e sportivi sull’importanza della conoscenza delle manovre cardio rianimazione con la campagna di sensibilizzazione #SALVAREUNAVITASIPUÓ.

La presentatrice dell’Evento é stata la splendida ed energica Vanessa Grey, speaker di RTL 102.5 e veej di babayaga TV.

L’evento ha avuto una grossa affluenza e sono state rispettate tutte le norme anti covid.

Info sul sito natv.it.

E sui canali social di fb e instagram della nazionale Italiana artisti tv.