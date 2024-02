Nazionale italiana di Rugby testimonial della frutta in guscio italiana. Video

Nazionale di rugby testimonial della frutta in guscio

Frutta in guscio e sport, passa da questo binomio la campagna di promozione con la Nazionale di rugby testimonial per i prodotti di questa filiera, promossa da Masaf, Ismea, in collaborazione con la Federazione Italiana Rugby (Fir) e ministero per lo Sport e i Giovani. Una campagna mirata a valorizzare quella che comunemente viene definita frutta secca: noci, nocciole, pistacchi, mandorle, carrube, castagne.

“Con la campagna “Frutta in guscio. Dentro c’è l’Italia” continua il nostro lavoro di squadra teso a rafforzare sia il legame tra una sana alimentazione e lo sport che lo stretto binomio esistente tra le nostre eccellenze e territori di origine – ha commentato il commissario straordinario Ismea Livio Proietti - Una buona educazione alimentare passa anche attraverso il consumo della frutta in guscio che, grazie alla versatilità che la contraddistingue, ben si presta a coadiuvare l’alimentazione degli sportivi, oltre ad essere materia prima privilegiata nella raffinata arte pasticcera. Sono certo che campagne informative come questa ci permettono di esaltare le nostre eccellenze, dalla tavola allo sport”.

“Sono stato un atleta e esercito come medico da quasi quarant’anni, conosco bene l’importanza di un’alimentazione sana ed equilibrata, la benzina migliore per ogni sportivo e, ancor più, per gli atleti d’elite. Un aspetto della preparazione a cui anche il nostro staff tecnico e sanitario è particolarmente attento e che, se possibile, acuisce il valore della scelta della nostra Nazionale quale testimonial per la valorizzazione della frutta in guscio da parte del Ministro Lollobrigida, che ringrazio per la vicinanza che insieme ai colleghi di Governo sta dimostrando al nostro sport. Una collaborazione impreziosita dalla presenza nella campagna di comunicazione del Professor Rinaldo, un’eccellenza che il rugby ha regalato al Paese e uno straordinario ambasciatore del nostro sport nel mondo' - Marzio Innocenti, Presidente FIR