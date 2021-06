Nazionale, colpo di scena: Mancini blocca Pessina a Coverciano. Ecco perché

Nazionale, Mancini tiene Pessina a Coverciano

Matteo Politano e Gianluca Mancini hanno lasciato il ritiro della nazionale di Coverciano. Matteo Pessina è invece rimasto con l'Italia di Roberto Mancini pur non essendo incluso nei 26 in vista dell'Europeo (che vedrà l'esordio dell'Italia venerdì 11 giugno nel match contro la Turchia all'Olimpico). Il ct dunque tiene il trequartista dell'Atalanta come jolly che potrebbe essere ripescato.

Sia Marco Verratti che Stefano Sensi non sono ancora del tutto recuperati dai rispettivi infortuni. Il centrocampista del Psg soffre per una contusione con distensione del legamento laterale interno del ginocchio destro, mentre il giocatore dell'Inter ha un'elongazione all'adduttore della coscia destra per l'interista. Preoccupa soprattutto il secondo. E Pessina si 'scalda'...