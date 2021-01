Nicolò Barella demolisce la Juventus: l'Inter ha trovato il nuovo Nicola Berti

Da Nicolino a Nicolò, da Berti a Barella. I tifosi dell'Inter hanno un nuovo idolo nel loro cuore. Non da oggi, ma la vittoria sulla Juventus rappresenta il punto esclamativo in questo sentimento d'amore.

Il post più bello in questo senso - tra mille dichiarazioni d'amore che gli hanno fatto i supporter interisti sulla sua pagina Instagram ("Non ci lasciare mai", "futuro capitano", "non ci lasciare mai") - lo ha fatto Alessandro Cattelan.

Il presentatore di Sky (che ha recentemente annunciato la fine della sua esperienza a X Factor dopo dieci edizioni al timone del talent show) è un grande cuore nerazzurro e ha pubblicato una sua foto sdraiato sul pavimento del suo salotto, con addosso la maglia 23, davanti alla televisione al termine del derby Italia. "Nicolino Berti ha definitivamente trovato un coinquilino nel monolocale del mio cuore. ?? @nicolo_barella"

NICOLO' BARELLA: L'INTER, LA NAZIONALE DI MANCINI E I TOP CLUB CHE LO SEGUONO. MA IL CONTRATTO E' BLINDATO

Paragoni a parte, il 23enne campione nerazzurro (che in queste ore festeggia la nascita della terza figlia, Matilde) è ormai considerato da tutti uno dei più forti centrocampisti italiani in circolazione. Punto fermo della nazionale di Roberto Mancini (che lo fece debuttare a 21 anni e con cui ha già collezionato 18 presenze e 4 gol), elemento insostituibile con la maglia dell'Inter (2 reti, 6 assist e un lavoro indispensabile di quantità e qualità).

In questo anno e mezzo a Milano ha scalato le gerarchie e oggi nessuno si sogna di metterlo in discussione. Venne acquistato dal Cagliari in prestito oneroso (a 12 milioni di euro) con obbligo di riscatto (fissato a 25 milioni, più bonus fino a un massimo di 12 milioni): un affare da circa 37 milioni che decisamente si è rivelato uno dei più riusciti della gestione Suning.

Oggi ne vale almeno 50-55 e i grandi club internazionali (Barcellona e Manchester United in primis, anche la Juventus andrebbe all'assalto dopo che ci provò lungamente già ai tempi di Cagliari) osservano la sua crescita. Ma il contratto fino al 2024 fa dormire sonni tranquilli ai tifosi dell'Inter....