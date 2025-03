Nikola Mirotic, come sta la stella dell'Olimpia Milano dopo l'infortunio con il Fenerbahce in Eurolega

Nikola Mirotic e Freddie Gillespie, doppio sospiro di sollievo in casa Olimpia Milano

Doppia buona in casa Olimpia Milano, dopo le ore d'ansia post match (perso) contro il Fenerbahce in Eurolega al Forum per gli infortuni di Nikola Mirotic (per cui si temeva un infortunio serio) e Freddie Gillespie.

"La Pallacanestro Olimpia Milano comunica che gli accertamenti cui è stato sottoposto in urgenza Nikola Mirotic hanno escluso lesioni ossee all’anca sinistra dolente dopo il trauma contusivo riportato nel corso della gara con il Fenerbahce", spiega il comunicato. Che aggiunge: "Seguiranno ulteriori valutazioni mediche nei prossimi giorni"

Per quanto concerne Freddie Gillespie, il giocatore ha subito un trauma cranico contro il Fenerbahce ma è stato dimesso senza complicazioni.

"La Pallacanestro Olimpia Milano comunica che Freddie Gillespie, a seguito del trauma cranico riportato nel terzo quarto della gara di EuroLeague giocata contro il Fenerbahce Istanbul, è stato trasportato in ospedale per accertamenti e tenuto precauzionalmente in osservazione durante la scorsa notte. Il giocatore è stato dimesso questa mattina senza evidenza di complicazioni ma dovrà osservare periodo di riposo durante il quale le sue condizioni verranno monitorate dallo staff sanitario del club"