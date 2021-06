Nuovi orari Serie A: cambia tutto, davanti alla TV per 4 giorni consecutivi

Nuovi orari Serie A: la prossima stagione le partite potrebbero giocarsi in orari tutti diversi dal venerdì al lunedì sera

La Serie A cambierà radicalmente a partite dalla prossima stagione, almeno per quanto riguarda la programmazione delle partite. Tutti i match del massimo campionato italiano saranno infatti visibili solo in streaming su DAZN (qui tutti i dettagli sul costo del nuovo abbonamento). L'app trasmetterà infatti 10 partite per giornata, di cui 7 in esclusiva e 3 in co-esclusiva.

Le novità non finiscono qui. La Serie A potrebbe seguire l'esempio della Liga e suddividere le 10 partite in altrettanti orari diversi (attualmente gli slot sono 8). La decisione verrà presa lunedì prossimo a Milano durante una riunione dell'Assemblea della Lega di Serie A.

Nuovi orari Serie A: gli slot potrebbero passare da 8 a 10

Ad oggi la programmazione delle partite di Serie A prevede ancora 8 slot ovvero:

3 anticipi (15, 18 e 20:45)

Domenica - 1 partita alle 12:30 e massimo 3 match alle 15. Un incontro alle 18 e uno alle 20:45

Monday Night (20:45)

Proprio lunedì potrebbero aggiungersi nuovi incontri di Serie A. La rivoluzione degli orari comporterà la fine delle contemporaneità delle partite di domenica alle 15, a cui si dovrà trovare una nuova fascia di trasmissione. Il cambiamento sarà utile a DAZN, che suddividendo il traffico in orari diversi potrà ridurre il rischio di cadute come è successo nella stagione appena concluda.

In realtà, però, la suddivisione della programmazione di Serie A in 10 slot non è proprio una novità. Nella 23esima giornata che si è tenuta a febbraio di quest'anno tutti gli incontri si sono disputati in orari differeti a causa dei recuperi dovuti alla pandemia di Covid-19. Si è partiti dalle 18:30 del venerdì e concluso il lunedì alle 20:45.