Olimpia Milano domina Varese: Hines e Davies MVP nel derby del Forum

Olimpia Milano-Varese, derby senza storia al Forum

"Nei primi due quarti abbiamo fatto quello che dovevamo fare soprattutto in difesa, tenendo sotto controllo quello che forse è il miglior attacco del campionato. Nel secondo tempo siamo andati meno bene, abbiamo perso qualche pallone di troppo, alcuni per merito loro altri non forzati, e non abbiamo finito bene la partita, ma siamo stati bravi a chiuderla prima". Mario Fioretti analizza il derby vinto dall'Olimpia Milano contro Varese in sala stampa (coach Ettore Messina, che ha diretto la squadra nel corso del match, è ancora alle prese con lo smaltimento dello stato influenzale che l’aveva obbligato a saltare la partita di Eurolega vinta venerdì scorso in casa contro l’AS Monaco).

Olimpia Milano-Varese: Brandon Davis e Hines MVP

I campioni d'Italia dominano il derby (finisce 96-84 una partita che all'intervallo è sul 57-32 e in cui Milano ha toccato 28 punti di massimo vantaggio) davanti al loro pubblico (10mila tifosi accorsi al Forum) e chiudono il 2022 imbattuti in casa in campionato: sette giocatori in doppia cifra, con Brandon Davis che ne fa 20 e domina sotto canestro (con 8 rimbalzi e 6 falli subiti oltre a 3 assist) e Luwawu-Cabarrot a 12 (4 recuperi e 3 assist, ma viene espulso nel secondo tempo per antisportivo, dopo un tecnico preso per proteste nel primo tempo). Undici punti per Billy Baron sempre con la mano calda nei momenti che contano (11 punti e 3 triple pesanti), Nicolò Melli (sempre grande lavoro anche in difesa) e un Davon Hall in crescita (anche 7 assist). Super Kyle Hines che mette in mostra una prova 'totale' (10 punti, 6 rimbalzi, 4 assist e 4 falli subiti). In doppia cifra anche Mitrou-Long (10 punti ma 3 nel primo tempo quando la partita si spacca: 3/7 complessivo dal campo e 1/5 da 3).

"La mossa di mettere Luwawu-Cabarrot su Colbey Ross non è una novità nel senso che altre volte l’abbiamo schierato sul playmaker per pressarlo a tutto campo ricavandone buoni risultati. Oggi per venti minuti quello che avevamo pensato di fare è riuscito, ci siamo anche passati bene la palla e trovato buoni canestri, dopo un po’ meno”, sottolinea Mario Fioretti. Sulla scelta di schierare Kyle Hines: "L’utilizzo era previsto perché era già stato fuori a Trento e volevamo utilizzarlo anche senza spremerlo troppo". Le condizioni di Datome: "E' sulla strada giusta ma per rivederlo in campo servirà ancora un minimo di pazienza"

Olimpia Milano-Varese Tabellino

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO – OPENJOBMETIS VARESE 96-84

Olimpia Milano: Davies 20 (8 reb), Luwawu-Cabarrot 12, Mitrou-Long 10, Tonut, Melli 11, Baron 11, Ricci 5, Biligha 2, Hall 11, Baldasso 3, Alviti 1, Hines 10. Coach Messina.

Varese: Ross 21, Woldetensae 8, Librizzi, Virginio 2, Caruso 19 (8 reb), De Nicolao 5, Zhao, Ferrero 8, Brown 9, Owens n.e, Johnson 12. Coach Brase.

Olimpia Milano, prossimi impegni: ora Valencia e Virtus Bologna

L'Olimpia Milano ora si concentra sull'Eurolega: giovedì 29 dicembre (alle 20,30) arriva al Forum il Valencia nell'ultimo match dell'anno. Il 2023 si aprirà con il big match di campionato sul campo della Virtus Bologna (2 gennaio ore 20,30), prima della trasferta in Grecia sul campo dell'Olympiacos la sera dell'Epifania (alle 20)