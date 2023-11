Olimpia Milano punita dalla legge dell'ex: vince il Monaco di Mike James

Mike James gela il Forum, Olimpia Milano cade in casa col Monaco

"E' stato un passo avanti sul piano dell'atteggiamento, della coesione, abbiamo pagato qualche errore ma anche la partita giocata appena due sere fa (col Maccabi Tel Aviv, ndr) a differenza del nostro avversario. Abbiamo giocato la partita che dovevamo giocare, poi nel finale sono state decisive alcune giocate fantastiche di Mike James. Ma credo che sia importante aver fatto un passo avanti. Continueremo a lavorare e ci prepareremo a fare meglio la prossima settimana contro Valencia e nelle gare successive", Ettore Messina analizza la sconfitta casalinga dell'Olimpia Milano (quinto ko in Eurolega) contro il il Monaco di Mike James.

E' proprio il grande ex a mettere il marchio sulla partita con 15 punti nel secondo tempo (21 in totale), inclusa la tripla del 66-70 a 15 secondi dalla termine della gare che chiudendo i giochi.

Olimpia Milano, brilla Davon Hall ma non basta contro il Monaco di Mike James

Ai campioni d'Italia non bastano i 17 punti e 4 assist di Shields (ma anche 6 palle perse), l'ottima prova di Davon Hall (15 punti con 3/4 da 3 e buona prestazione anche difensiva), un Tonut assolutamente positivo (9 punti e tanta difesa, anche se contenere Mike James è impresa titanica quando il 33enne di Portland inventa canestri impossibili) e il cuore di capitan Melli (cresce nel secondo e nell'ultimo quarto mette un paio di canestri pesanti). Mirotic questa volta non fa in doppia cifra (9 punti, 9 rimbalzi, 6 falli subiti, ma anche fatica sul fronte difensivo). Quattro assist da Maodo Lo, che però non riesce a dare il cambio di marcia in regia. Serata difficile per Voigtmann e più ombre che luci da Poythress (6 punti, ma ingenuità difensive).

"Il quintetto grande, con Mirotic da 3, è stato usato poco perché loro hanno giocato diversamente, a tratti avevano Blossomgame da 4. Cercherò di usare tutte le opzioni ovviamente. Noi sappiano che il 20 luglio, a squadra virtualmente finita, si è manifestata l'opportunità di prendere un giocatore di altissimo livello come Mirotic. Su spinta del nostro proprietario l'abbiamo preso. A quel punto, abbiamo dovuto fargli posto com'è naturale che sia - le parole di Ettore Messina in sala stampa - Se giocasse solo da 4 dovrei togliere tanti minuti a giocatori che ci danno sempre molto come Melli e Voigtmann. Se giocasse solo da 3 lo metterei in difficoltà perché avrebbe un vantaggio fisico ma giocherebbe sempre in un ruolo al quale è meno abituato. Così, cerchiamo di adattarci e di usare tutte le opzioni possibili. Chiaramente, i problemi che abbiamo avuto in fase di costruzione del gioco e l'assenza di Billy Baron non ci stanno aiutando".

Olimpia Milano, Ettore Messina sull'esclusione di Pangos e il mercato

"Pangos era fuori per scelta tecnica, poi vedremo in futuro. Siamo sul mercato perché ci siamo anche quando andiamo bene, ma è un mercato difficile. Un grande giocatore, che però è una guardia, Kendrick Nunn, è andato al Panathinaikos; altri due hanno firmato altrove, in Cina e in G-League; altri non stanno andando bene nelle proprie squadre di EuroLeague e potrebbero cambiare ma oggi non è possibile farlo. Questa è la situazione, che stiamo monitorando. Ma per me oggi è importante avere l'atteggiamento giusto, le mentalità giusta, poi ovviamente Maodo Lo deve entrare nella parte, Flaccadori deve trovare fiducia. Per ora cerchiamo di migliorare così già a partire dalla gara di campionato e poi con Valencia".

Ettore Messina sulla gestione di Nicolò Melli: "Nel quarto quarto ha giocato davvero bene, sia in difesa che in attacco, su una spinta probabilmente emotiva. Farlo riposare sarebbe bello, ho provato con Pesaro e ovviamente non è stata la scelta giusta. Non ho voluto che venisse in panchina, perché temevo che, se le cose non fossero andate bene, alla fine l'avrei fatto giocare come successe l'anno passato a Napoli. Tenendolo fuori non ho corso questo rischio. Ma l'abbiamo pagato. Proveremo a gestirlo, con i preparatori atletici, provando magari a togliergli minuti con Kamagate che sta andando bene e anche con Caruso."

OLIMPIA MILANO - MONACO 66-72 (18-13; 37-35; 48-52)

OLIMPIA MILANO: Lo 2, Poythress 6, Bortolani ne, Tonut 9, Melli 6, Ricci, Flaccadori, Hall 15, Shields 17, Mirotic 9, Hines 2, Voigtmann. All. Messina

MONACO: Okobo 3, Loyd 4, Blossomgame 8, Brown 8, Diallo 13, Cornelie 3, Jaiteh 2, Motiejunas 6, Ouattara, Strazel, Hall 4, James 21. All. Obradovic.

Note: tiri da 2: MI 12/26, ASM 20/40; tiri da 3: MI 10/27, ASM 7/17, tiri liberi: MI 12/17, ASM 11/15; rimbalzi: MI 32 (Mirotic 9), ASM 33 (James 5); assist: MI 18 (Lo 4), ASM 11 (James 3)

Olimpia Milano, le prossime gare

La squadra di Ettore Messina domenica sarà di scena a Brindisi (ore 16,30), poi giovedì prossimo ritorno al Forum nel match di Eurolega contro il Valencia (ore 20,30).