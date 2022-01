Olimpiadi invernali 2022: Goggia, Dorotea Wierer e... l'Italia sogna in grande

Olimpiadi invernali 2022: dal 4 al 20 febbraio a Pechino

E' ufficialmente partito il countdown per le Olimpiadi Invernali 2022 in programma a Pechino. La capitale cinese torna a ospitare una manifestazione a Cinque Cerchi quattordici anni dopo i Giochi estivi del 2008. Le date? Il via ufficiale sarà il 4 (anche se già il 2 e il 3 sono previste le prime competizioni di curling e freestyle) e si proseguirà sino al 20 febbraio. Il fuso orario non è amico dei tifosi azzurri (sette ore di differenza) e questo porterà a programmare a notte fonda (da noi) le gare veloci di sci alpino e alcuni eventi di pattinaggio di figura.

Olimpiadi 2022: Italia a Pechino per migliorare le 10 medaglie di PyeongChang 2018

L'Italia arriva a Pechino 2022 con l'eredità delle 10 medaglie olimpiche conquistate a PyeongChang 2018, quando il nostro Paese chiuse al dodicesimo posto assoluto (meglio nell'edizione estiva di Tokyo la scorsa estate con la top-10 finale) salendo tre volte sul massimo gradino del podio (ori di Michela Moioli nello snowboardcross, Sofia Goggia in discesa libera e Arianna Fontana nei 500 metri short track).

Sofia Goggia, Dominik Paris, Federica Brignone e... i sogni d'oro per l'Italia alle Olimpiadi 2022 nello sci alpino

Quali atleti italiani possono puntare alla vittoria o quantomeno al podio nei Giochi Invernali di Pechino 2022? Ovviamente è ancora presto per fare pronostici perchè bisognerà attendere la vigilia delle Olimpiadi così da capire lo stato di forma dei nostri campioni e campionesse (ancora da fare, ovviamente, le convocazioni), ma certamente nello sci alpino Dominik Paris e Sofia Goggia (discesa e superG) andranno in Cina con ambizioni da vittoria. E così anche Federica Brignone (gigante, ma soprattutto superG, combinata). Attenzione poi in prospettiva podio (ma l'oro è un sogno possibile...) ad Alex Vinatzer (slalom), Luca De Aliprandini (gigante), Marta Bassino (soprattutto Gigante, ma anche superG e combinata), Elena Curtoni (superG). E non mancheranno gli outsider: dalle prova a squadra a Mattia Casse (superG), passando per Christof Innerhofer (discesa e superG), Riccardo Tonetti (combinata), Giuliano Razzoli (slalom) sino a Francesca Marsaglia (discesa e superG).

Olimpiadi invernali 2022: Federico Pellegrino, Dorothea Wierer, Arianna Fontana e... re e regine azzurri a caccia di medaglia

Questo per lo sci alpino, ma poi ci saranno tutte le altre spettacolari discipline dove l'Italia potrà calare assi importanti sognando grandi imprese: in primis il re dello sci di fondo azzurro, Federico Pellegrino (sprint tecnica libera), piuttosto che il super team dello snow board (Roland Fischnaller, Aaron March, Omar Visintin, Lorenzo Sommariva, Michela Moioli). E come non sognare con Arianna Fontana (alla quinta Olimpiade e con 8 medaglie già vinte ai Giochi) e Martina Valcepina nello short track? O con il biathlon capitanato da Dorothea Wierer, Lukas Hofer e Lisa Vittozzi? Senza dimenticare Dominik Fischnaller nello slittino, lo speed skating (con Francesca Lollobrigida, Andrea Giovannini e Davide Ghiotto). E molti altri azzurri e azzurre che sono pronti a stupirci, regalando all'Italia nuove notti magiche sulla scia di un 2021 indimenticabile per il nostro Paese...