Olimpiadi, Malagò: "I medagliati a Tokyo diventeranno testimonial del vaccino"

Olimpiadi, Malagò: "I medagliati diventeranno testimonial del vaccino"

La spedizione azzurra è pronta per le Olimpiadi di Tokyo. L'obiettivo lo fissa il presidente del Coni Giovanni Malagò: "Voglio una medaglia in più di Rio". Insomma vuole vincere e prendere sulle spalle il peso del successo che viene dalla Nazionale di Mancini campione d’Europa. "Questi Giochi resteranno nella storia, perché i più difficili e sofferti di sempre. Ci aspettano due settimane complicate, difficili, ma mi sento di dire anche belle. Spero che ognuno di noi possa ricordarle e dire io c'ero».

Malagò - si legge sulla Stampa - annuncia anche che sta per partire una campagna di sensibilizzazione alla vaccinazione contro il Covid-19 con protagonisti i vincitori delle medaglie d'oro ai Giochi di Tokyo. "L'idea l’ho avuta sulla scia di quanto fatto da altri comitati internazionali e ne ho parlato con il ministro della Salute, Roberto Speranza. Ne è nata una campagna che servirà per sensibilizzare, con il volto dei nostri azzurri, gli italiani a vaccinarsi. Più medagliati avremo e più spot ci saranno per una causa giusta e sacrosanta".