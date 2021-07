Olimpiadi Tokyo, l'Italia al femminile spinge il medagliere

Olimpiadi Tokyo 2020, grande mattinata per le atlete azzurre. Bronzo per Maria Centracchio nel Judo -63 Kg e per la spada a squadra femminale nello schermo

E' stata una giornata all'insegna delle donne per la spedizione azzurra alle Olimpiadi di Tokyo 2021. Questa mattina (pomeriggio in Giappone) le Azzurre hanno ottenuto grandi successi sia negli sport di squadra che in quelli singoli con un totale di 2 bronzi.

La squadra di pallavolo femminile battendo la Turchia per tre set a uno (25-22, 23-25, 25-20) ottiene la sua seconda vittoria alle Olimpiadi di Tokyo 2021. Nel turno precedente il team di Davide Mazzanti aveva sconfitto per 3-0 la Russia e giovedì 29 luglio alle 7 italiane affronterà gli Stati Uniti.

Nel tennis Camila Giorgi accede ai quarti di finale battendo per per 6-4 ,6-2 la ceca Karolina Pliskova, n.7 del ranking e 5 del seeding. La tennista marchigiana si sconterà nel prossimo turno con l’ucraina Elina Svitolina, n.6 del ranking e 4 del seeding.

Veniamo ora alle medaglie. Maria Centracchio nel Judo categoria -63 Kg vince il bronzo battendo l'olandese Juul Franssen, a cui il giudice ha assegnato il 3° shido nel golden score. Per l'Italia è la decima medaglia a Tokyo. La Centracchio invece è la prima atleta molisana ha vincere una medaglia ai Giochi.

Nello scherma anche la spada a squadre femminile ottiene il bronzo battendo la Cina con un sofferto 23-21. In pedana sono salite Rossella Fiamingo, Federica Isola, Mara Navarria e Alberta Santuccio.

Per l'Italia ora il bilancio è di 1 oro, 4 argenti e 6 bronzi (aggiornato alle 13 italiane).