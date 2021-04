Olimpiadi Tokyo si va verso le porte chiuse. Hashimoto: "Sicurezza è priorità"

Olimpiadi Tokyo si va verso le porte chiuse

Le Olimpiadi di Tokyo 2020, rinviate l'anno scorso per la pandemia di covid, potrebbero tenersi senza spettatori. Lo ha detto all'Apf il presidente del comitato organizzatore, Seiko Hashimoto.

"Potrebbe verificarsi una situazione per cui non si potra' consentire la presenza di spettatori" le sue parole, sottolineando che i Giochi potranno considerarsi un successo soltanto se gli organizzatori potranno "proteggere completamente" gli atleti e il popolo giapponese. "La sicurezza è la priorità. Per questo dobbiamo guardare la situazione e considerare di conseguenza. Al momento, pensare di avere sedi piene è molto difficile".

La scelta sulle porte chiuse per le Olimpiadi di Tokyo non è ancora ufficiale, si aspetterà qualche settimana per avere maggiori elementi e a inizio giugno verrà presa una decisione.