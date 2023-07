Paola Di Benedetto, love story con l'ex calciatore dell'Inter. E' ufficiale

Paola Di Benedetto sui social con il suo nuovo amore: Raoul Bellanova, ex calciatore dell'Inter

Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova si sono fidanzati. Una foto pubblicata sui social di lui (e ripubblicata in seguito da lei) li vede protagonisti mentre si scambiano un tenero bacio sulla guancia. Così la showgirl, 28 anni, ex Madre Natura di "Ciao Darwin", e il calciatore 23enne, esterno del Torino, lo scorso anno in forza all'Inter, sono usciti allo scoperto: già da metà giugno, infatti, circolavano voci su una loro frequentazione, dopo le foto che li mostravano in un ristorante mentre si baciavano.

Nelle stories su Instagram Paolo Di Benedetto e Raoul Bellanova hanno pubblicato un selfie che li ritrae abbracciati sul divano, un gesto semplice e di grande complicità che conferma le voci e non lascia spazio a dubbi sul loro legame. Lui senza maglietta e con i pettorali in mostra, lei in tshirt bianca, senza make-up e bella più che mai. Il calciatore ex Inter accarezza il volto della showgirl mentre le bacia una guancia. Non ci sono messaggi allegati, ma basta l'immagine del loro sguardo sognante per raccontare dell'amore sbocciato.