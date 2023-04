Paola Saulino, coniglietta del Napoli: promessa bollente per la Champions

Paula Saulino lancia il Napoli verso la vittoria della Champions

Milan-Napoli, il countdown per i quarti di Champions League è partito. Mercoledì 12 aprile a San Siro andrà di scena il match d'andata e lo 0-4 del Maradona Stadium pare già dimenticato. I rossoneri sono inciampati nel turno successivo in casa con l'Empoli, mentre la squadra di Spalletti è tornata alla vittoria (1-2 sul campo del Lecce). Ma con uno scudetto già ampiamente (stra)vinto, per Kvara e compagni il sogno è provare a realizzare un clamoroso double, conquistando anche una storia Champions League.

Paola Saulino, promessa bollente per la Champions del Napoli

A Napoli partirebbe una festa senza fine (già solo per quella scudetto si parla di una due giorni di celebrazioni ufficiali). E all'ombra del Vesuvio poi nessuno ha dimenticato la promessa fatta poche settimane fa da una super tifosa bella e super sensuale quale l'attrice Paola Saulino (spettacolari le ultime foto e video su Ig vestita da Coniglietta o con lingerie azzurra - come i colori del Napoli e Uova di Pasqua in mano per far gli auguri a tutti i suoi follower): se Osimhen e compagni dovessero vincere la Champions ha fatto sapere che festeggerà senza il reggiseno "girando su un autobus scoperto per la città".

Paola Saulino, Napoli e Nazionale italiana: due amori diversi

Paula Saulino ha due grandi amori calcistici, oltre al Napoli, anche la nazionale italiana. Recentemente ha spiegato le differenze: "È un altro tipo di tifo un altro tipo di amore, con il Napoli mi infuoco, con la nazionale mi emoziono, ho pianto molto per l’Italia. Il Napoli invece tira fuori il lato senza regole di me, urlo, sono pure più sboccata. Con l’Italia no, sono tenera, le voglio bene, tifo col cuore, meno con il corpo. Ma entrambe le sensazioni sono meravigliose, e coabitano felicemente nel mio spazio del cuore dedicato al calcio”.

Leggi anche