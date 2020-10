Papu Gomez: "Ilicic ha avuto il covid, è andato in depressione. Ora..."

Papu Gomez: "Ilicic ha avuto il coronavirus, è andato in depressione. Ora sta meglio"

''Ilicic ha avuto il coronavirus e ha sofferto molto, poi è caduto in depressione''. E' il Papu Gomez a parlare e a raccontare del suo compagno di squadra, Josip Ilicic, tornato a disposizione del tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, dopo un periodo non troppo semplice. ''E' molto importante per noi'', continua l'argentino a Tyc Sport. Il numero dieci nerazzurro, con il quotidiano argentino, ha parlato anche della sua Atalanta: ''L'anno scorso è stata una sorpresa, ma oggi in Champions ci siamo fatti un nome e possiamo rendere complicato il cammino di qualsiasi squadra. Sappiamo di rischiare dietro, ma la fase offensiva ci ha dato molti risultati, abbiamo molti giocatori in area e abbiamo le capacità per segnare molti gol'', ha spiegato Gomez.

PAPU GOMEZ: "TRE ANNI DI CONTRATTO CON L'ATALANTA. RIMARRO' A BERGAMO"

Sul futuro il Papu Gomez ha spiegato: ''Mi restano ancora tre anni di contratto e a febbraio compirò 33 anni. Rimarrò sicuramente a Bergamo. Spero di aver un posto nel club anche dopo'', conclude il fantasista orobico.

PAPU GOMEZ, 'MESSI FELICE DELLA NAZIONALE, IO CONTENTO DI TORNARE'

''Messi era molto contento di questo gruppo della Nazionale e se è felice lui, lo siamo tutti''. Lo ha dichiarato il Papu Gomez, attaccante dell'Atalanta e dell'Albiceleste, a Tyc Sport. ''Sappiamo cosa ha vissuto in questi mesi al Barcellona, sicuramente non è a suo agio per come sta giocando la sua squadra'', ha continuato l'argentino parlando del numero dieci del Barça. ''Non tornavo in Nazionale da tre anni, per me è stato spettacolare essere qua, anche perché non è facile alla mia età. Ovviamente mi sarebbe piaciuto entrare per qualche minuto, ma è andata così - ha proseguito Alejandro Gomez -. Giocare con una giornata di allenamento non è facile. Nella partita con l'Ecuador serviva un giocatore, ma l'allenatore ne ha scelto un altro''. Sugli obiettivi: ''Credo che l'Argentina abbia l'obbligo di raggiungere i quarti di finale dei Mondiali, ma non si può pretendere di vincere adesso. Non siamo la Germania. Ma quando si ha la possibilità di lavorare tre o quattro anni con lo stesso allenatore le cose vanno meglio. Spero che succeda con Scaloni'', ha concluso l'orobico.