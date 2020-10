Paratici 'minaccioso' verso l'arbitro: Juventus, nuova multa al dirigente bianconero

Il dirigente della Juventus, Fabio Paratici è stato multato dal giudice sportivo Gerardo Mastrandrea di 15.000 euro, più diffida dopo il match pareggiato 1-1 domenica sera dai bianconeri all'Allianz Stadium contro il Verona.

La multa a Fabio Paratici è stata comminata "in quanto non autorizzato, al termine del primo tempo, negli spogliatoi, assumeva un atteggiamento minaccioso nei confronti del Direttore di gara e gli rivolgeva una critica irrispettosa; recidivo", spiega la Figc con una nota.

Juventus, la multa a Paratici dopo Crotone

Il dirigente della Juventus aveva già subito un'ammenda dopo l'1-1 della settimana a Crotone. In quel caso il Giudice Sportivo lo aveva sanzionato per 10mila euro "in quanto, non autorizzato, al 43° del secondo tempo, stazionava in prossimità della panchina rivolgendo frasi irrispettose nei confronti degli Ufficiali di gara. Infrazione rilevata dal collaboratore della procura federale".