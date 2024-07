Parigi 2024, ferrovie ancora in tilt: soldati con il mitra tra gli spettatori

Parigi 2024: disagi anche oggi per il traffico ferroviario SNCF

Il traffico ferroviario SNCF rimane interrotto all'inizio del fine settimana estivo dopo l'attacco "massiccio" e "ben preparato" alla rete francese TGV realizzato nella notte tra giovedi' e venerdi'. Un attacco che non e' ancora stato rivendicato. La situazione sta migliorando, ma il traffico ferroviario rimarra' interrotto anche oggi, con due TGV su tre che circolano sull'asse Bretagna e Sud-Ovest, l'80% sull'asse Nord, tutti con ritardi di una o due ore, e il traffico normale sulla linea ad alta velocita' Est. In questa fase sono prevedibili ulteriori interruzioni domenica sull'asse nord e un miglioramento sull'asse atlantico. La SNCF aveva annunciato ieri sera "un miglioramento del traffico TGV" per la giornata di sabato, all'inizio di un andirivieni di vacanzieri, grazie alla "mobilitazione eccezionale di diverse migliaia di ferrovieri, di cui piu' di un centinaio per le riparazioni. Saranno forniti tutti i trasporti della squadra e accreditati".

Nella notte tra giovedi' e venerdi' sono stati tagliati e incendiati in vari punti della rete i cavi in fibra ottica che passavano in prossimita' dei binari e garantivano la trasmissione delle informazioni di sicurezza per gli automobilisti (semafori rossi, scambi, ecc.). L'ufficio del procuratore di Parigi ha aperto un'inchiesta per danni a beni suscettibili di ledere gli interessi fondamentali della Nazione, attacchi al sistema informatico e associazione a delinquere. Piu' di 50 investigatori della gendarmeria stanno lavorando al caso. L'attentato e' avvenuto poche ore prima della cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici del 2024 a Parigi, quando molti viaggiatori avevano programmato di recarsi nella capitale, provocando un caos assoluto nelle stazioni ferroviarie nelle prime ore di ieri mattina.

"Le persone piu' colpite oggi sono gli 800.000 viaggiatori attesi questo fine settimana, che devono tornare alle loro destinazioni di vacanza. E' piuttosto il grande incrocio delle vacanze che si rivolge piu' che alle Olimpiadi in particolare", ha commentato il ministro delegato ai trasporti Patrice Vergriete.

Parigi 2024: citta' blindata, soldati con mitra tra spettatori

Soldati armati di mitra nella zona nord di Parigi, nei pressi dello stadio Saint Denis e dell'Acquatics Centre, nella prima giornata delle Olimpiadi. Come ha accertato l'AGI sul posto, pattuglie di tre-quattro soldati camminano sui marciapiedi vicino alle stazioni delle metropolitane e degli impianti di gara unitamente agli spettatori con l'arma imbracciata e il dito pronto sul grilletto. L'obiettivo e' quello di vigilare sui Giochi dopo le tante minacce arrivate nei giorni scorsi.