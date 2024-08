Parigi 2024, Jacobs e Ali in semifinale 100 metri. Marcell: "Non mi sono piaciuto"

Marcell Jacobs e Chituru Ali in semifinale nei 100 metri alle Olimpiadi di Parigi 2024. Nelle batterie di oggi, sabato 3 agosto, i due azzurri centrano la qualificazione. Jacobs, campione olimpico a Tokyo, corre in 10''05 chiudendo al secondo posto nella sesta batteria con una prestazione non entusiasmante: l'azzurro fatica nella prima parte della gara con un'azione poco fluida, di potenza conquista il secondo posto.

Ali è secondo nella sua batteria in 10''12 alle spalle del keniano keniano Ferdinand Omanyala (10"08). Lo statunitense Noah Lyles, uno dei favoriti per loro, chiude al al secondo posto nella sua serie in 10''04 alle spalle del britannico Louie Hinchliffe in 9"98.

Parigi 2024, Jacobs: "Non mi sono piaciuto per niente, ma quando ti qualifichi va bene"

"Non mi sono piaciuto per niente, le sensazioni non sono state ottime, ma mi sono detto che oggi era solo la batteria. Sono rimasto pesante nella prima parte di gara, non sono riuscito a lasciarmi andare come volevo, ma contava qualificarsi e domani sarà un altro giorno. Quando ti qualifichi va sempre bene, vedremo di correggere le due cose che tra virgolette non sono andate". "La pista è buona se riesci ad attivare i piedi, come non ho fatto io: puoi correre veloce. Non ho visto gli avversari, guarderò e cercherò di capire a chi stare più attento domani. Mentirei se dicessi che sono qui tanto per esserci, nel momento in cui sono entrato il pubblico ha applaudito e domani cercherò di regalare qualcosa a me e al pubblico", ha concluso l'atleta azzurro.

"Impressioni? Così così, non sono partito come avrei voluto e questo non ha permesso di trovare il ritmo nella seconda parte di gara ma l'obbiettivo di oggi era passare la batteria, risparmiare più energia possibile e domani bisognerà partire molto più decisi e forte. Hanno dimostrato tutti di correre veramente forte, domani ci saranno solo 8 posti, ci sono in tanti che possono ambire a questa finale e ci sarà da non sbagliare niente e spingere al 100%", ha aggiunto Jacobs.

"Hanno tutti spinto parecchio, non hanno fatto comunque dei tempi incredibili ma sono le batterie e domani arriveranno con un'altra mentalità ed energia e ci sarà da faticare. La pista in realtà è veloce ma bisogna interpretarla nel mondo giusto. Io sono partito un po' troppo di forza senza cercare l'agilità, e non sono riuscire a sfruttarla come avrei voluto ma domani sarà proprio quello l'obbiettivo. Ho avuto questa partenza che non mi ha permesso di trovare le frequenze che avrei voluto nella fase di corsa", ha concluso lo sprinter azzurro.