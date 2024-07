Parigi 2024: il caso della Senna inquinata. Paltrinieri preoccupato: "È una presa in giro"

Parigi 2024: il caso della Senna inquinata. Paltrinieri: "È una presa in giro, sono preoccupato"

"Sì, siamo preoccupati. Ma solo perché c'è una location che non abbiamo mai provato. Non puoi organizzare una gara così importante in una location che non hai mai testato - le parole di Gregorio Paltrinieri a Lapresse - Probabilmente c'è freddo, probabilmente c'è corrente perché è un fiume. Molto probabilmente è sporco perché non ci sono le condizioni per nuotare ma sono quasi sicuro che la faranno lì perché ci hanno investito troppo. Quindi mi sembra un po’ una presa in giro. La fanno perché ci hanno speso soldi, ma non ci danno la possibilità di provarla e neanche ci danno certezza che sia sicuro. Mi dispiace, vediamo come va nei prossimi giorni, speriamo nel fatto della possibilità di poter posticipare la nostra gara, abbiamo uno slot di tre giorni". Il capitano azzurro, è pronto per il debutto in piscina con gli 800, poi i 1500. Il 9 agosto sarà protagonista della 10 km di fondo nelle acque della Senna

Parigi 2024: organizzazione Giochi, 'fiduciosi che acqua Senna tornerà ok per gare Triathlon'

"A seguito di un incontro sulla qualità dell'acqua tra Parigi 2024, i rappresentanti di World Triathlon e i loro delegati tecnici e medici, Météo France, la città di Parigi e la Prefettura dell'Île-de-Franc, World Triathlon ha preso la decisione di annullare la parte di nuoto della familiarizzazione con il triathlon che avrebbe dovuto svolgersi il 28 luglio alle 8 del mattino. Le gare di corsa e ciclismo si sono svolte come previsto". Così spiega all'Adnkronos l'organizzazione dei Giochi di Parigi 2024 in merito alla qualità dell'acqua della Senna. "Parigi 2024 e il World Triathlon ricordano che la salute degli atleti è la loro massima priorità. Le analisi effettuate ieri sulla Senna hanno rivelato livelli di qualità dell'acqua che, per la federazione internazionale World Triathlon, non forniscono garanzie sufficienti per consentire lo svolgimento dell'evento. Ciò è dovuto alla pioggia caduta su Parigi il 26 e 27 luglio. Viste le previsioni meteo per le prossime 48 ore, Parigi 2024 e World Triathlon sono fiduciosi che la qualità dell'acqua tornerà sotto i limiti prima dell'inizio delle gare di triathlon il 30 luglio. Come osservato nel mese di luglio, con le condizioni estive (più sole, temperature più elevate, prolungata assenza di pioggia) la qualità dell'acqua della Senna è migliorata in modo significativo", concludono gli organizzatori.

Parigi 2024: Descamps, 'qualità acqua Senna migliorerà, siamo ancora molto fiduciosi'

"I problemi di qualità dell'acqua della Senna, dove i triatleti nuoteranno la prossima settimana? La qualità dell'acqua migliorerà. Abbiamo visto che la qualità dell'acqua dei fiumi migliorerà significativamente nel corso della prossima settimana. Siamo ancora molto fiduciosi". Lo ha dichiarato Anne Descamps, direttore esecutivo delle comunicazioni di Parigi 2024 al centro media dei Giochi.

Parigi 2024: triathlon, annullato allenamento nella Senna per scarsa qualità dell'acqua

Una prima sessione di allenamento di nuoto per i triatleti olimpici nella Senna è stata annullata oggi a causa della scarsa qualità dell'acqua. Da mesi si teme che il piano di Parigi 2024 di tenere il nuoto di triathlon e il nuoto in acque libere nel fiume della città mettesse a rischio gli atleti a causa dell'inquinamento della Senna. Gli organizzatori hanno insistito affinché il piano andasse avanti e il sindaco di Parigi era tra coloro che hanno nuotato nel fiume per provare a dimostrarne la pulizia. Ma la pioggia quasi costante dalla cerimonia di apertura di venerdì ha esacerbato il problema. Sul percorso del triathlon si svolgeranno solo sessioni di allenamento di corsa e ciclismo. La competizione vera e propria è martedì (uomini), mercoledì (donne) e una settimana di lunedì (staffetta mista). Il nuoto in acque libere si terrà l'8 e il 9 agosto. I test dell'acqua effettuati sabato non avevano fornito le garanzie richieste dall'organismo di governo del triathlon. "Parigi 2024 e World Triathlon ribadiscono che la salute degli atleti è una priorità", hanno affermato gli organizzatori olimpici. Negli ultimi anni, la Francia ha speso 1,4 miliardi di sterline per gli impianti di trattamento delle acque reflue e il sistema fognario nell'area metropolitana di Parigi per migliorare la qualità dell'acqua. Ma le precipitazioni e le temperature inferiori alla media delle ultime settimane hanno fatto sì che la qualità dell'acqua ne abbia risentito. Questo perché temperature più elevate e un livello dell'acqua più basso nella Senna avrebbero scomposto i patogeni più rapidamente. Le previsioni meteo indicano molto sole nei prossimi giorni, il che significa che gli organizzatori rimangono ottimisti sul fatto che le competizioni non dovranno essere rinviate.

Ad aprile, Estanguet ha riconosciuto che le forti piogge nella capitale francese avrebbero potuto aumentare i livelli di Escherichia coli nell'acqua, nonostante oltre un miliardo di euro fosse stato investito per rendere il fiume sicuro per la balneazione per la prima volta in cento anni. Ma sabato mattina dopo che dignitari e atleti erano stati costretti a indossare poncho sopra i loro abiti eleganti della cerimonia di apertura a causa delle condizioni meteo, il tre volte campione olimpico di canoa era convinto che tutto fosse sulla buona strada per procedere come previsto. "In effetti stiamo ancora guardando le previsioni per i prossimi giorni. Si aspettano che pioverà fino alle 17:00 di oggi e poi dovrebbe andare tutto bene. La squadra è molto fiduciosa che sarà possibile avere la parte di nuoto nella Senna".

Alla domanda se sarebbe stato disposto a fare un altro tuffo, ha aggiunto: "Mi piacerebbe molto immergermi di nuovo. Sarebbe un piacere". Se le condizioni non fossero adatte per il triathlon maschile programmato martedì mattina, c'è ancora la possibilità di posticipare, ha detto Estanguet ad aprile, "da uno a tre giorni finché non sarà Ok".