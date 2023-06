Paula Badosa, camicetta bianca o allenamento con Tsitsipas? Che doppietta!

Paula Badosa, allenamenti a Maiorca con Stefanos Tsitsipas

Paula Badosa e Stefanos Tsitsipas: obiettivo Wimbledon, passando per Maiorca. La coppia di tennisti più glamour e più calda (d'amore) dell'estate 2023 è sbarcata in Spagna per il torneo ATP 250 sull'erba: ultimo esame prima dello Slam londinese.

La campionessa spagnola sta cercando di ritrovare la condizione dopo l'infortunio alla vertebra che l'ha tenuta fuori al Roland Garros. Questi giorni di allenamento con il fidanzato e il padre del tennista greco, Apostolos, serviranno per capire se sarà in grado di essere al via di Wimbledon 2023.

Tsitsipas invece a Maiorca giocherà ed è la testa di serie numero 1 del torneo: un test importante in vista della sfida a Re Djokovic (deciso a confemarsi sovrano di Londra dopo il trionfo dell'anno scorso, cercando così un nuovo allungo su Nadal nella vittoria degli Slam: siamo 23 a 22 per Nole e Rafa è fuori gioco per tutto l'anno).

Paula Badosa, camicetta bianca, che spettacolo la tennista fidanzata con Tstitsipas

Tornando invece a Paula Badosa, la tennista numero 34 del ranking Wta (ma è stata è stata anche numero 2 del mondo ad aprile 2022), in attesa di capire la sua condizione per Wimbledon, ha incantato i fans con una foto Instagram vestita di bianco (guarda la gallery): una camicetta divina sulla "Sharapova di Spagna".

