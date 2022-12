Pelé, un’eredità milionaria: alla famiglia patrimonio da oltre 100 mln

Pelè, l'eredità che lascia dopo la morte

Più di 100 milioni di dollari. È questo il patrimonio che la leggende del calcio Pelè lascia alla sua famiglia. A fare i conti è As, quotidiano sportivo spagnolo. Questo lauta eredità è frutto soprattutto di guadagni realizzati dopo il ritiro attraverso sponsorizzazioni, partecipazioni a eventi e investimenti.

Come riporta Sport Mediaset, nonostante sia stato l'atleta più pagato quando era in campo con Santos e Cosmos di New York, Pelé è riuscito a raccogliere una fortuna economica in particolare dopo aver smesso di giocare. Secondo il portale "Celebrity Net Worth", il patrimonio netto della stella brasiliana supera i cento milioni di dollari. Fin dagli inizi, O Rei ha scelto di investire i suoi risparmi nel settore immobiliare. Il suo più grande affare fu l'acquisto per 100mila dollari di un'imponente magione negli Hamptons, a New York. Lotto che nel 2008 riuscì poi a rivendere a quasi tre milioni di dollari realizzando una grande plusvalenza.

Ma gran parte dei guadagni Pelé li ha accumulati con la pubblicità, rivendendo la sua immagine al miglior offerente. "Non sono diventato ricco con il calcio come fanno i giocatori di oggi - aveva raccontato in alcune interviste -. Guadagnavo con la pubblicità quando ho smesso di giocare, ma non ho mai voluto pubblicizzare tabacco, alcol, politica e religione".