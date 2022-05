Perisic-Inter addio: visite mediche e firma, E' FATTA: ECCO DOVE GIOCHERA'

Perisic-Tottenham, accordo: niente Juventus per l'ex Inter

Ivan Perisic lascia l'Inter e anche la serie A. L'attaccante esterno croato non giocherà più con la maglia nerazzurra e non andrà alla Juventus (che stringe per Angel Di Maria - a parametro zero dal Psg - e Paul Pogba in scadenza con il Manchester United): i prossimi due anni saranno in Premier League al Tottenham.

Perisic e Bastoni: Tottenham sui gioielli dell'Inter

Ivan Perisic ha trovato un accordo biennale con gli Spurs di Fabio Paratici e Antonio Conte: nei giorni scorsi aveva ricevuto e respinto l'ultima offerta al rialzo dell'Inter da 5 milioni di euro più bonus. Niente prolungamento del contratto, il futuro del 34enne croato sarà con la maglia del Tottenham tra Premier League e Champions (grazie alla grande rimonta che la squadra londinese ha condotto con Conte in panchina). Non basta. Gli Spurs puntano a un altro giocatore quest'anno protagonista con la maglia dell'Inter, si tatta del difensore Alessandro Bastoni. Ma in questo caso serviranno almeno 50-60 milioni per indurre Beppe Marotta e Suning in tentazione...

