Personaggi emergenti, Frattesi goleador della nazionale di Spalletti

Europei 2024, Frattesi goleador

Quattro gol in nove partite nel nuovo ciclo di Luciano Spalletti, “ma potevo segnare di più". Si presenta con questi numeri Davide Frattesi, il vero bomber della Nazionale italiana che disputerà l’Europeo in Germania. È stato lui, infatti, ieri sera a decidere l’amichevole contro la Bosnia, l’ultima prima del torneo continentale. Prima di questo gol la doppietta decisiva nel suo stadio, San Siro, lo scorso 12 settembre contro l’Ucraina, che ha regalato agli azzurri il pass per la Germania.

Al momento Frattesi, mezz’ala con una spiccata propensione al gol che fa degli inserimenti la sua arma migliore, parte dietro nelle gerarchie di Spalletti. Probabilmente, all’esordio contro l’Albania il prossimo 15 giugno, il ct gli preferirà il suo compagno di squadra (l’Inter) Niccolò Barella. Ma se l’ex calciatore del Cagliari non dovesse recuperare in tempo dall’infortunio che lo ha colpito, Frattesi si candida per una maglia da titolare. È senza dubbio il personaggio emergente di questa nuova Nazionale.

Spalletti crede in lui e sa che può essere la soluzione che dà all’Italia quella imprevedibilità che serve per arrivare il più lontano possibile. Nato a Roma il 22 settembre 1999, Frattesi comincia la sua carriera a Sassuolo. Nel 2017 Frattesi l’esordio tra i professionisti nella sconfitta esterna per 2-1 contro l'Atalanta agli ottavi di finale di Coppa Italia. L’anno dopo passa in prestito all'Ascoli, in Serie B. finirà la stagione con 33 presenze e 2 assist.

Nel 2019 va a Empoli, sempre In B, e colleziona 41 presenze, 5 gol e 4 assist. Poi nel 2020 passa a Monza, neopromossa in B, chiudendo la stagione con otto gol e due assist. Nel 2021 torna a Reggio Emilia e in due stagioni fa 76 presenze e 11 gol.

Poi la grande chiamata: l’Inter. Nel 2023 Frattesi si accasa con i nerazzurri. Il romano segna il suo gol d'esordio con l'Inter nella vittoria per 5-1 sul Milan durante il Derby. Di meglio non poteva fare. Poi il gol pesantissimo contro il Verona il 6 gennaio di quest’anno. Una marcatura siglata in extremis e che di fatto ha lanciato l’Inter verso la vittoria dello Scudetto. Attualmente, secondo il sito Transfermarkt, il valore di mercato è di 35 milioni di euro, ma dopo l’Europeo potrebbe impennarsi.