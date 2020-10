Pharrell Williams dalla musica al calcio: disegna la maglia della Juventus

adidas e Humanrace lanciano una nuova collezione di maglie ispirandosi al design dei momenti più significativi delle migliori squadre di calcio del mondo: Arsenal, FC Bayern Monaco, Juventus, Manchester United e Real Madrid.

Il concetto di ciascuna delle maglie co-create - realizzate insieme a Pharrell Williams – ruota attorno al passato di ogni club, con le sue eredità e specificità, elementi alla base del processo di progettazione. Questi momenti sono stati reinventati per riflettere la cultura calcistica di oggi attraverso la lente del design di Humanrace.

Ogni maglia è rappresentata da un’estetica hand-painted, che è stata centrale nel processo guidato da Pharrell, con le magliette iconiche ridisegnate in uno stile artistico innovativo. Partendo da una semplice t-shirt di cotone, il processo di progettazione inversa è stato incentrato su una tecnica “disegnata a mano” grezza ed espressiva.





Parlando della collezione, Pharrell Williams ha commentato: “La storia è ciò che plasma il futuro e, a volte, per guardare avanti, prima dobbiamo guardare indietro. La parte più importante del processo di creazione di questa collezione è stata l'apprendimento delle eredità di ogni club e di come ogni momento decisivo della loro storia fosse catturato e preservato da una prospettiva di design. Ciascuna delle nuove maglie è il simbolo dell'eredità dei cinque club e una vera celebrazione dell'universalità dello sport ".

Lavorando a stretto contatto con ciascuna delle cinque squadre, Humanrace FC riunisce per la prima volta i club in una celebrazione condivisa dello spirito umano. L'ambizione congiunta di Pharrell e del team di design adidas era di dimostrare che il calcio è per tutti, unendo e celebrando le differenze.

Juventus

Per la maglia della Juventus, il team di Human Race FC ha guardato nell'archivio adidas per scoprire la sua maglia rosa della stagione 2015-16, la prima stagione della partnership tra adidas e Juventus. Il colore audace e vivido ha offuscato il confine tra sport e stile ed è diventato un'icona istantanea della cultura calcistica moderna.

Arsenal

Per la maglia dell'Arsenal, Pharrell ha esplorato gli archivi adidas per selezionare uno dei kit più riconosciuti dalla storia del club londinese, la maglia “bruised banana'' delle stagioni 1991-3, dandole un tocco hand painted con effetto vernice al vivo.





Bayern Monaco

Il team guidato da Pharrell si è ispirato alla maglia rossa home indossata dall'FC Bayern Monaco nel 1991-93 per reinventare la maglia per una nuova generazione di tifosi. Il kit è stato reimmaginato utilizzando una spessa vernice acrilica.

Manchester United

Per la maglia del Manchester United, Pharrell è partito dall'iconica stampa blu e bianca del fiocco di neve del club vista per la prima volta nella maglia da trasferta del 1990-92. Era un design nato dalla famosa scena musicale house alla fine degli anni '80, mentre il team di oggi indossa una maglia con un effetto tie dye per creare una versione moderna della leggendaria grafica.

Real Madrid

A completare la collezione, la nuova maglia del Real Madrid è nata dal sorprendente design del drago di Yohji Yamamoto della stagione 2014-15. L'opera d'arte originale vedeva il drago - una creatura mitica che simboleggiava gloria, onore, grandezza e velocità - e una stampa di uccelli, contro il nero monocromatico. Il team Human Race FC ha reinventato questo design con una tecnica ad acqua disegnata a mano per creare un drago ottico sulla maglia, risultando un simbolo di eccellenza sportiva e di design.

La collezione viene lanciata con un cortometraggio che mette in luce gli esseri umani che danno forma alla creatività e alla cultura calcistica, condividendo le loro storie uniche. Tra questi c'è anche la squadra di base londinese Romance FC, che si è fatta creare una maglia su misura per giocare in questa stagione.

Oltre agli elementi stilistici, le magliette presentano il tessuto AEROREADY di adidas, appositamente studiato per mantenere gli atleti asciutti e comodi durante le prestazioni in qualsiasi condizione. Arsenal, Manchester United e Real Madrid indosseranno i nuovi modelli in campo durante il riscaldamento dal 24 ottobre, mentre la Juventus la indosserà in partita il 25 ottobre; l'FC Bayern Monaco la vestirà nella prossima partita a eliminazione diretta della coppa nazionale.

La collezione adidas Humanrace FC sarà disponibile su adidas.com e presso rivenditori selezionati dal 23 ottobre. Sarà inoltre disponibile per l'acquisto la scarpa Predator Mutator HU.