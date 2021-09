Piccinini torna a Sky: dopo Amazon, l'annuncio del ritorno da Caressa

Sandro Piccini a Sky Calcio Club con Caressa e Melissa Satta

Sandro Piccinini torna su Sky. Il telecronista sul proprio profilo Twitter. "Vi ricordo che mercoledì è giorno di campionato. E che Milan-Venezia sarà anche su Sky Sport. E che dopo c’è il Club di Fabio Caressa. E che tra gli ospiti ci sarò anch’io…".

Dunque Sky Calcio Club condotto da Fabio Caressa e Melissa Satta ritrova uno dei suoi protagonisti: Piccinini infatti faceva parte dalla trasmissione dal settembre 2020 (sino al termine della scorsa stagione calcistica) e vi era arrivato dopo 34 anni di militanza nella squadra di Mediaset (lasciata dopo i Mondiali 2018).

Piccini quest’anno è il telecronista della Champions League per Amazon Prime Video (che ogni martedì ha un match in esclusiva di una delle due italiane impegnate). Al suo fianco un altro voce di ex Sky, Massimo Ambrosini (che commenta anche i match di serie A su Dazn).