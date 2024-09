Pioli-Milan rescissione ('tesoretto' per il club): allenerà in Arabia Saudita da Cristiano Ronaldo

Milan e Stefano Pioli, rescissione di contratto

Stefano Pioli firma la rescissione del contratto in scadenza al 30 giugno 2025 col Milan. Per il club rossonero un risparmio da 10 milioni di euro per gli stipendi al lordo del tecnico emiliano e del suo staff. La sua nuova avventura sarà in Arabia Saudita alla guida dell'Al-Nassr - solo settimo in classifica con 5 punti in 3 giornate e due pareggi consecutivi - che nelle scorse ore ha esonerato il mister portoghese Luis Castro.

Pioli dal Milan all'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo

L'unica vittoria stagionale della futura squadra di Stefano Pioli è stato un 4-1 sul campo dell'Al-Feiha con gol di Talisca (doppietta), Brozovic e Cristiano Ronaldo. Tra le stelle dell'Al-Nassr ci sono anche Laporte, Otavio, Sadio Mané, il difensore francese Simakan (arrivato dal Lipsia per 35 milioni di euro in estate dopo il no di Milan Skriniar rimasto al PSG). E ancora: i brasiliani Bento (portiere arrivato dall'Athletico Paranaense per 18 milioni di euro, gli attaccanti Angelo Gabriel (dal Chelsea per 23 milioni di euro) e Wesley Gassova (dal Corinthians per 18 milioni di euro).

Nei mesi scorsi Pioli era stato vicino a un'altra squadra del campionato saudita: l'Al-Ittihad di Karim Benzema, che poi ha assunto il francese Laurent Blanc al posto dell'argentino Marcelo Gallardo (tornato al River Plate).