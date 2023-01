Piqué risponde alla canzone di Shakira: "Questo orologio Casio è per sempre"

"Hai cambiato un Rolex con un Casio". Piqué risponde a Shaqira: Casio sponsor della Kings League

Piquè risponde a Shakira su Twitch: l'ex difensore del Barcellona fa vedere di avere al polso un orologio Casio e ne distribuisce altri anche ai partecipanti alla discussione seduti lì con lui, tutti uomini. La diretta social era nata per parlare della Kings League, a un certo punto il conduttore ha chiesto alla regia "quanti minuti mancano" e Piqué ha colto l'occasione per far vedere l'orologio Casio al polso, dicendo "Manca poco, lo so". Poi ha aggiunto: "Questo Casio è per la vita". Sono partite le risate degli altri presenti e l'ex Barcellona ha detto: "La Casio è il nuovo sponsor della Kings League" e ha regalato a tutti degli orologi Casio. Quando è stato chiesto a Piqué "Che cosa è successo? Perché stai dicendo questo?", Sergio Agüero, ex attaccante argentino in collegamento con lo studio, ha detto: "È per la canzone di Shakira".

Shakira-Piqué e la canzone della colombiana: hai scambiato un Rolex con un Casio..

"Hai scambiato una Ferrari con una Twingo, hai scambiato un Rolex con un Casio...". Shakira contro l'ex compagno Gerard Piqué, giocatore di calcio del Barcellona, con una canzone piena di siluri all'ex e alla sua attuale partner, Clara Chia Marti, che ha oltre 20 anni in meno di Shakira.

La cantautrice colombiana è la voce del Vol. 53 di "Bzrp music sessions", format del produttore argentino riconosciuto come uno dei produttori più importanti al mondo. In questa sessione, il producer ha utilizzato sintetizzatori distintivi e insieme a Shakira ha creato un sound unico e moderno con rimandi alla musica degli anni '80.

Ed ecco la traduzione, realizzata da Fanpage, del testo davvero esplicito al termine di una storia d'amore finita come peggio non avrebbe potuto:

