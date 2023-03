Pogba calvario: lesione all'adduttore. Juventus, anche Bonucci è ko

Juventus, Pogba e Bonucci: infortuni bianconeri

Paul Pogba deve restare ancora fermo ai box nel corso di una stagione che lo ha visto in campo solo 35 minuti in maglia bianconera per due presenze complessive (saltando tra l'altro il Mondiale in Qatar con la maglia della Francia). La Juventus perde nuovamente il Polpo per il nuovo infortunio arrivato poco prima del match casalingo con la Sampdoria poi vinto 4-2 dai bianconeri (contestazioni blucerchiate per il gol del 3-2 di Rabiot, qui la moviola dell'episodio). Max Allegri non perde solo l'ex centrocampista del Manchester United (tornato in estate a Torino a parametro zero), ma pure Leonardo Bonucci. Vediamo il comunicato della Juventus sugli infortuni di Pogba e del difensore centrale.

Juventus, Pogba e Bonucci: gli infortuni, il comunicato bianconero

"Questa mattina Leonardo Bonucci e Paul Pogba sono stati sottoposti ad accertamenti strumentali presso il JMedical. Bonucci ha riportato un trauma contusivo alla gamba sinistra e le sue condizioni verranno monitorate quotidianamente, mentre Paul Pogba ha riportato una lesione di basso grado all'adduttore della coscia destra e ha già iniziato l'iter riabilitativo volto alla ripresa dell'attività agonistica", fa sapere la Juventus.

