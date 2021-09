Psg: Christian Dior vestirà il dream team di Messi, Neymar e Mbappè

Psg veste Dior: prima partnership con una società sportiva per il brand

Il Paris Saint-Germain delle superstar, con Messi, Neymar e Mbappé, vestira' da questa stagione abiti Dior. Il Psg ha firmato con la maison del gruppo Lvmh una partnership di 2 anni, durante i quali Dior rifornira' il guardaroba ufficiale del club parigino (completi disegnati dal direttore artistico del menswear Kim Jones). E' la prima volta che lo stilista firma abiti per una societa' sportiva.

Gli abiti classici, secondo quanto anticipato dal direttore artistico della maison parigina, si presenteranno con "sfumature di nero e blu-marine", in una "tonalita' create appositamente per la squadra del Paris Saint-Germain". Per la versione "casual", previsto un giubbotto stile Harrington, un pullover e una polo con colletto ricamato e iniziali ricorrenti "CD Icon". Per l'inverno, cappotto e sciarpa in kashmir con borsa firmata in cuoio nero.