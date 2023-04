Psg, perdite senza precedenti: deficit da 368 milioni di euro

PSG, deficit da record arrivato a 368 milioni di euro e monte ingaggi a quota 729. Tutta la situazione

Settimana di bilanci, l'organismo preposto alla supervisione dei conti delle squadre francesi, il DNCG, ha pubblicato quelli della scorsa stagione e, come previsto, il Paris Saint Germain ha accumulato perdite senza precedenti rispetto agli ultimi anni.

Precisamente come riporta calciomercato.com, il PSG ha subito un deficit pari a 368 milioni di euro, che ha portato la Uefa a comminare, ad agosto, un'ammonizione al club presieduto da Nasser Al-Khelaifi per non aver rispettato il Fair-Play Finanziario. Gli acquisti delle ultime stagioni, sopratutto gli ingaggi, hanno avuto un impatto importante sul tetto salariale, che ha raggiunto la cifra record di 729 milioni.

Mentre nella scorsa stagione, che va dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022, il PSG ha speso 181 milioni di euro in trasferimenti, compresi i 35 che ha dovuto pagare al Monaco per il rinnovo di Kylian Mbappé (una variabile contemplata nella cessione del attaccante nel 2017). A questo, come rileva un attento articolo di AS, vanno aggiunti i 39,4 milioni che il PSG ha sborsato per compensi ad agenti e intermediari, la cifra più alta di tutto il calcio francese. Il Marsiglia ad esempio ne ha spesi nove, il Monaco dieci.