Psg-Leao, Luis Enrique in contropiede: "Chi è, un cantante?". E Osimhen...

Psg, Luis Enrique: "Leao? Chi è? Un cantante?"

Kylian Mbappè al Real Madrid, muove il mercato degli attaccanti in Europa. Il Psg andrà a caccia del sostituto o comunque modellerà la nuova squadra priva del fuoriclasse francese.

Uno dei nomi accostati al Paris Saint Germain è Rafael Leao. L'esterno d'attacco portoghese ha una clausola di uscita dal Milan da 175 milioni.

"Cosa penso di Leao? Chi è? Un cantante?", la risposta spiazzante di Luis Enrique nel corso della conferenza stampa alla vigilia del match di campionato con il Monaco. Parole che prendono in contropiede i rumors di mercato. Ovviamente una battuta.

L'allenatore spagnolo poi sottolinea: "So chi è ma non parlo di giocatori che non appartengono al mio club. So solo che se tutto andrà bene, la prossima stagione avremo una squadra migliore di quella di quest'anno, sotto ogni aspetto, offensivo, difensivo, tattico, su questo non ho dubbi - ha spiegato Luis Enrique -. Luis Campos e io parliamo ogni giorno del presente e del futuro della squadra. Quello che faccio come allenatore è cercare di ottenere il massimo da tutti i giocatori. Quello che cerco sempre è il miglior interesse della squadra".

Psg sogna Osimhen

Leao o non Leao, comunque le indiscrezioni di radiomercato che giungono dalla Francia raccontano di un Psg determinato a prendere almeno un top player nell'era post-Mbappè. E il primo nome caldo resta quello dell'attaccante del Napoli, Viktor Osimhen (che piace anche ai top club di Premier League).

Osimhen, De Laurentiis: "Ha una clausola rescissoria..."

A proposito di Osimhen, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha parlato del suo futuro in queste ore: "Grandissimo giocatore, ma si sa: Napoli è un posto fantastico, ci sono alcuni giocatori che si sono innamorati e ci sono rimasti come Hamsik per 11 anni. O come altri per otto anni. E ce ne sono altri che sono attratti dal Real Madrid, dal Psg, dall'Arsenal, dal Manchester City, dal Chelsea. Quindi non puoi fermarli, soprattutto quando hanno una clausola rescissoria con cui possono essere acquistati". E ancora: "Ha una clausola rescissoria. È una cifra molto alta". L'attaccante nigeriano resterà al Napoli anche la prossima stagione? "Chissà chi partirà? Vedremo. I soldi sono l'ultimo problema del Napoli. Abbiamo sempre fatto ottimi acquisti come abbiamo fatto in passato. Lo faremo anche in futuro. Quando vedi un giocatore andare via è come un figlio. Sei felice anche se questo figlio ha un successo fantastico ovunque".