Milan rischia di perdere Francesco Camarda a parametro zero a fine stagione?

Francesco Camarda sta per compiere 16 anni: il giorno del compleanno è il 10 marzo e a quel punto il baby attaccante rossonero potrà firmare il primo contratto da professionista. Con il Milan, la sua squadra del cuore per cui sta segnando gol pesanti con la Primavera di Ignazio Abate (senza dimenticare l'esordio in serie A a poco più di 15 anni)? L'aspettativa di tutti è questa.

Francesco Camarda-Milan, l'agente Beppe Riso non si sbilancia

Il procuratore di Camarda, Beppe Riso (agente di mercato e fondatore dell'agenzia GR Sports), per ora non si sbilancia: “Come sempre accade con tutti i nostri assistiti, dovremo sederci e valutare attentamente quale sia la strada migliore da percorrere per Camarda”, le sue parole a Forbes. “Investiamo molto nello scouting e nell’identificazione di giovani talenti, e costruiamo un percorso su misura per ognuno di loro. Quindi, il nostro obiettivo è aumentare costantemente il loro valore di mercato, così come il loro stipendio, stagione dopo stagione. Seguiamo Francesco (Camarda) dal 2021 e gran parte del merito è della nostra consigliere strategica Marianna Mecacci. Era seguito dalle più importanti agenzie di giocatori italiane, ma noi lo abbiamo preso perché lo abbiamo trovato prima degli altri e abbiamo costruito subito un legame forte con la sua famiglia", le parole dell'agente di Francesco Camrada.

Milan pronto a blindare Francesco Camarda

Il Milan cercherà di blindarlo con accordo triennale (il massimo accordo previsto dal regolamento per un calciatore minorenne) chiudendo così la squadra di diversi top club europei (Borussia Dortmund e Manchester City in prima fila) che si erano messe sulle tracce di Camarda. in questa stagione 20 presenze con 6 gol e 2 assist nel campionato Primavera, ma sono complessivamente 12 reti (in 30 presenze compresi due spezzoni di serie A) segnate allargando a tutte le competizioni (3 in 5 partite di Youth League e 3 in 3 match di Coppa Italia Primavera).