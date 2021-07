Puglia meta prediletta del calcio. Da Mancini a Sensi, ci vanno tutti in ferie

Da Roberto Mancini a Stefano Sensi, da D'Ambrosio a Gagliardini dell'Inter fino alle vecchie glorie Alessandro Del Piero e Andriy Shevchenko. La Puglia si conferma meta prediletta per le vacanze dei calciatori. E qualcuno di loro, come nel caso di Sensi, ci si sposa pure.

Mancini, sabato sera a Conversano

La presenza più attesa era quella di Mancini. Il ct della nazionale campione d'Europa ha trascorso il sabato sera a Conversano. Come riporta Norba online, ha cenato in un ristorante della città e poi, con il sindaco, ha visitato la mostra da poco inaugurata al castello. In tanti lo hanno riconosciuto e hanno voluto farsi una foto con lui, che sta trascorrendo alcune giornate di relax a Fasano.

Danilo D’Ambrosio e Roberto Gagliardini hanno trascorso a Lecce i loro ultimi giorni di relax prima di atterrare alla Pinetina alla corte di Simone Inzaghi. Stefano Sensi, anche lui interista, ha invece sposato la brindisina Giulia Amodio a Ostuni. Per non parlare di Antonio Conte, da sempre sulle spiagge salentine, e Del Piero e Shevchenko che hanno scelto Fasano come Mancini. Almeno in estate, la Puglia diventa la capitale del calcio.