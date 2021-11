Qatar 2022, il destino azzurro appeso a un rigore: l'Italia si qualifica se...

Irlanda del Nord-Italia è la sfida decisiva per andare ai mondiali di Qatar 2022, ma gli Azzurri hanno l'incubo dei calci di rigore: a chi affidare la responsabilità di un penalty che può valere una montagna di milioni?



Dopo aver trionfato a Euro 2021, la nazionale di Roberto Mancini rischia seriamente di non qualificarsi per i mondiali del prossimo anno e fallire per due volte di seguito, dopo il flop di Gianpiero Ventura nella corsa a Russia 2018, sarebbe un'onta sportiva, ma anche un terribile danno economico. Il quadro sarebbe stato radicalmente diverso se Jorginho non avesse fallito il calcio di rigore assegnato a un minuto dalla fine di Italia-Svizzera, che invece è finita 1-1 per via di un errore che ha ricordato moltissimo quello storico di Roberto Baggio nella finale di USA '94 contro il Brasile.

Jorginho ancora rigorista? I dubbi e le alternative

Jorginho, dopo aver segnato il rigore decisivo nella semifinale degli Europei contro la Spagna, aveva fallito il suo penalty anche in finale contro l'Inghilterra, nonché all'andata contro gli svizzeri. Tre errori consecutivi con la maglia azzurra sono un bilancio molto pesante per un giocatore che invece col Chelsea segna regolarmente dal dischetto (ha deciso così anche la Supercoppa europea) e che in tutta la sua carriera aveva fallito solo altre tre volte, su 35 rigori calciati. In caso di rigore nella sfida decisiva di Belfast contro l'Irlanda del Nord, tirerebbe ancora Jorginho? Mancini ha ammesso che il regista non è molto convinto, ma nemmeno le possibili alternative (Bonucci, Insigne e Berardi) paiono scalpitare per assumersi tale onere. E in questi ultimi 90 minuti anche una sola rete può fare la differenza tra la gioia della qualificazione e il disastro dell'eliminazione, vista la particolare situazione di classifica.

Qatar 2022, l'Italia si qualifica se...