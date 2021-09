Svizzera-italia, Mancini: "Rigore di Jorginho? Dobbiamo essere più precisi"

Qualificazioni Mondiali, Svizzera-Italia: Mancini lamenta agli Azzurri un po' di stanchezza. "Una partita così non si può non vincere 3-0", ha detto il ct

Si complica la strada dell'Italia nella qualificazione al Mondiale 2022 che si terrà in Qatar. Gli Azzurri dominiano in trasferta con la Svizzera ma non riescono andare oltre a un pareggio a reti bianche. La squadra di Mancini ha avuto diverse occasioni per passare in vantaggio a partire da Berardi, lanciato solo davanti a Sommer con un passaggio in profondità di Locatelli, al rigore sbagliato da Jorginho. La sensazione è che gli Azzurri siano un po' scarichi e la conferma è arrivata anche dal Mancini.

"È un momento così. - ha dichiarato il ct della Nazionale ai microfoni della RAI nel post partita di Svizzera-Italia - È un momento in cui la palla non entra, perché abbiamo avuto troppe occasioni per non vincere. Una partita giocata così, non si può non vincere 3-0". "Dobbiamo essere più cattivi e precisi. - ha continuato Mancini - Abbiamo dominato, una partita dominata non si può non vincere. Anche nel secondo tempo, la squadra ha giocato bene, è mancato il gol". La partita di ritorno con la Svizzera in programma a novembre diventa quindi decisiva per l'Italia e data la condizione precaria di alcuni giocatori sono probabili dei cambi: "Sì è possibile, perché i ragazzi sono stanchi. - conclude Mancini - Arrabbiato? Ma no, non mi arrabbio. Certamente brucia aver perso un'occasione, come è successo giovedì scorso".