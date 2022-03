Quarti di Champions League, Juventus-Villareal: dove vederla in tv e streaming

Juve a caccia della Champions

Mercoledì 16 marzo si gioca il ritorno degli ottavi di Champions League Juventus-Villareal: come seguire in tv la sfida senza appello della squadra bianconera. Dopo l’1-1 ottenuto lo scorso 22 febbraio in Spagna, la Juve deve vincere per superare il turno: da questa stagione, infatti, nelle coppe europee i gol in trasferta non valgono più doppio e quindi in caso di parità si andrebbe ai supplementari e poi eventualmente ai rigori.

Le probabili formazioni:

Nella Juventus tornano a disposizione Chiellini e Dybala, ma quest’ultimo quasi certamente andrà in panchina. Allegri sta infatti pensando a un 4-4-2, con la coppia Vlahovic-Morata di punta. Speculare lo schema di Unai Emery, che dovrà fare a meno dell’infortunato Alberto Moreno, mentre potrebbe tornare almeno in panchina il quasi omonimo Gerard Moreno, che ha saltato l’andata per indisponibilità.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Rugani, de Ligt, De Sciglio; Cuadrado, Arthur, Locatelli, Rabiot; Vlahovic, Morata.

VILLARREAL (4-4-2): Rulli; Aurier, Mandi, Pau Torres, Pedraza; Chukwueze, Capoue, Parejo, Moi Gomez; Danjuma, Lo Celso.

Dove vederla in tv e streaming

Juventus-Villarreal si gioca all'Allianz Stadium di Torino, con calcio d’inizio alle ore 21.00. La partita viene trasmessa in diretta e in esclusiva da Amazon Prime Video. Sarà possibile vedere la partita su tutte le smart tv compatibili con l’app di Prime Video o, in alternativa, su tutti i televisori collegabili ad una console PS3, PS4, Xbox One, o dispositivi come Google Chromecast, Roku, Apple Tv e Amazon Firestick. Gli abbonati sia a Sky che ad Amazon Prime Video, potranno seguire la gara attraverso l’apposita app presente su Sky Q. La telecronaca su Amazon Prime Video sarà raccontata da Sandro Piccinini con Massimo Ambrosini al commento tecnico



Leggi anche: