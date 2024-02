Rafael Leao, Psg punta sulla stella del Milan con Mbappé ormai al Real Madrid

Mbappé al Real Madrid, in Francia non hanno dubbi: addio Psg

Kylian Mbappé verso il Real Madrid a fine stagione a parametro zero. L'attaccante francese dirà addio al Paris Saint Germain dopo 7 anni. Il sogno blanco del fuoriclasse transalpino sta per avverarsi. La "decisione è presa", titola in queste ore Le Parisien. Oltralpe hanno perso la speranza che si riesca a far cambaire idea al giocatore.

Mbappè in passato venne più volte accostato al Real Madrid: nel 2017 quando lasciò il Monaco alla fine scelse proprio il Paris Saint Germain, due anni fa prolungò il suo contratto quando pareva deciso a lasciare Parigi per Madrid. Questa volta i colpi di scena sono ormai improbabili.

Rafael Leao sostituto di Mbappè: Psg pensa all'attaccante del Milan

Il passaggio di Mbappè al Real Madrid aprirà un valzer di attaccanti sul mercato, perché il Psg andrà a caccia del suo sostituto. E stando alle indiscrezioni di queste ore il club guidato da Al Khelaifi guarda alla serie A per fare shopping: per Espn, il direttore sportivo Campos vorrebbe puntare su una sua vecchia consocenza ai tempi del Lille, ossia Rafael Leao (contro il Frosinone ha giocato la sua 150esima presenza in Serie A). Il campione portoghese ha rinnovato il contratto con il Milan nei mesi scorsi e ha una clausola rescissoria da 175 milioni di euro. Il Paris vorrebbe evitare di pagarla e cercherà di trattare con i rossoneri.