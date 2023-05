Raffaella Fico e il topless scudetto, Marika Fruscio si spoglia (slip blu!): la festa Napoli continua!

Raffaella Fico, spogliarello scudetto? I tifosi sognano

I tifosi del Napoli e di Raffaella Fico sono in ansia: quando arriva lo spogliarello per lo scudetto vinto dalla squadra di Luciano Spalletti? La soubrette partenopea nei giorni scorsi, contattata nei giorni scorsi da Francesco Fredella e Francesco Taranto per Rtl 102.5 era stata chiara: lo strip-tease ci sarà.

L'attesa dunque cresce e i fans sognano un topless scudetto dalla bellissima Raffaella.

Marika Fruscio, slip e reggiseno per il Napoli scudetto

Chi ha già mantenuto il suo fioretto per il Napoli tricolore è invece Marika Fruscio. La bellissima opinionista tv (su Top Calcio 24 e Telelombardia con Calcissimo) e tifosissima di Osimhen e compagni aveva mostrato ai suoi follower il risveglio da campione d'Italia con reggiseno e slip rigorosamente azzurri come la maglia del suo amato Napoli contornata da striscione e bandierone!

Marika Fruscio (Instagram marikafruscio10)



