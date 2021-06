Rally Sardegna: Dani Sordo a caccia della tripletta. Sfida a Ogier e Evans

Il Rally di Sardegna, quinta tappa del Fia World Rally Championship al via. Tra i protagonisti della corsa c'è anche l’atleta Red Bull, Dani Sordo. Per il pilota del team Hyundai Motorsport, reduce dal secondo posto in Portogallo di due settimane fa, la tappa italiana è sempre stata favorevole, viste soprattutto le vittorie conquistate nel 2019 e 2020. La massima competizione mondiale di rally torna ad Olbia per la prima volta dal 2013. Le strade veloci e strette, fiancheggiate da alberi e cespugli, renderanno la tappa sarda avvincente e aperta a qualsiasi risultato.

Dani Sordo, quindi, tenterà la terza vittoria di fila: “È un evento che mi piace molto – ha commentato lo spagnolo, che proprio in Sardegna, nel lontano 2005, ottenne la sua prima vittoria nel Junior WRC. - Mi sento molto a mio agio qui. Inoltre avrò una posizione vantaggiosa alla partenza nel primo giorno e questo mi fa ben sperare”.

Sordo dovrà guardarsi bene da altri due piloti Red Bull: il campione del mondo e leader attuale Sébastien Ogier e Elfyn Evans, entrambi del team Toyota Gazoo Racing. “Nel primo giorno Seb ed Elfyn saranno i primi due piloti a girare e questo è uno svantaggio visto che parliamo di uno dei rally più difficili per quanto riguarda la pulizia del tracciato” – questo il commento del numero uno del Team Toyota, Jari-Matti Latvala.

Clima bollente dunque, sia in gara che fuori! L’inizio è previsto per venerdì da Alghero. I concorrenti affronteranno 20 tappe percorrendo 303,10 km complessivi prima di arrivare a Olbia domenica pomeriggio.