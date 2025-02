Ranking Uefa, Milan-Juventus choc: Italia con 4 posti in Champions League la prossima stagione se finisse oggi

Ranking Uefa, la Spagna sorpassa l'Italia

La settimana nera del calcio italiano in Europa si conclude nel peggiore dei modi: sorpasso (annunciato) della Spagna nel ranking Uefa al termine del giovedì di Coppa. D'altronde, in 3 giorni è arrivata una sola (sudatissima) vittoria, ossia quella della Juventus sul Psv. La Roma torna da Oporto con un pareggio importante e un'ottima prestazione, mentre da Atalanta e Milan sono arrivate due sconfitte esterne - contro Club Brugge e Feyenoord - un po' inaspettate (la Dea penalizzata da un rigore decisivo e inesistente al 94°, rossoneri sotto tono a Rotterdam). Il tutto mentre il Real Madrid teneva alto l'onore iberico con una clamorosa vittoria in rimonta sul campo del Manchester City, la Real Sociedad portava a casa un 2-1 prezioso sul campo del Midtjylland in Europa League e il Betis sconfiggeva 3-0 i belgi del Gent in casa loro.

Ecco dunque materializzarsi il secondo posto della Spagna davanti all'Italia e dietro all'Inghilterra (irraggiugibile). Una notizia pessima per Milan e Juventus, ma ovviamente pure per Lazio, Fiorentina, Bologna. Con Napoli-Inter-Atalanta che hanno già prenotato la qualificazione alla prossima Champions League, se finisse oggi la stagione europea, per la serie A ci sarebbe un solo altro posto disponibile e dunque la corsa alla massima competizione continentale per le squadre tra il quarto e l'ottavo posto si farebbe sportivamente drammatica. L'unica buona notizia è che nei match di ritorno l'Italia può confidare nelle rimonte di Milan e Atalanta, nella conferma di una Juve qualificata (ma ad Eindhoven sarà battaglia) e nella speranza che la Roma all'Olimpico elimini il Porto.

Senza dimenticare Inter, Lazio, Fiorentina già agli ottavi delle rispettive competizioni (Champions, Europa e Conference League) con l'ambizione di fare molto nella fase a eliminazione diretta. Ma la corsa contro la Spagna sarà durissima. Atletico Madrid e Barcellona agguerrite in Champions (col Real Madrid ora in vantaggio nella corsa agli ottavi sul Manchester City), l'Athletic Bilbao è già tra le prime otto dell'Europa League (e verrà raggiunto la prossima settimana dalla Real Sociedad), mentre in Conference dopo l'andata dei playoff, il Real Betis è virtualmente qualificato al prossimo turno.

RANKING UEFA, la classifica

1. Inghilterra 20.892

3. Spagna 18.036

3. ITALIA 17.687

4. Germania 15.421

5. Portogallo 15.350

6. Francia 14.214

7. Belgio 13.550

8. Olanda 13.250

9. Grecia 11.062

10. Svezia 10.125

Le vittorie valgono 2 punti e il pareggio 1 nel ranking Uefa. I punti bonus per il passaggio agli ottavi invece sono i seguenti: 1,5 per la Champions, 1 per l'Europa League.