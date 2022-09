Ranocchia-Monza, rescissione ufficiale. L'ex Inter lascia il club brianzolo

Ranocchia-Monza addio: rescissione consensuale

Andrea Ranocchia lascia il Monza. Il club lombardo, guidato dal duo Silvio Berlusconi-Adriano Galliani con Raffaele Palladino in panchina (esordio vincente ai danni della Juventus: era subentrato a Giovanni Stroppa dopo l'esonero), ha fatto sapere di "aver risolto consensualmente il contratto in data odierna" con il 34enne difensore arrivato in estate dall'Inter, il primo vero colpo di mercato dopo la promozione in Serie A. "Il Monza ringrazia Andrea per questi mesi trascorsi insieme e gli augura il meglio per il futuro", si legge nella nota.

Ranocchia-Monza, due presenze e quel grave infortunio contro il Napoli

Andrea Ranocchia era attualmente ai box dopo il grave infortunio, frattura composta del perone della gamba destra e distorsione alla caviglia, occorso durante la trasferta di Napoli con tempi di recupero stimati in almeno tre mesi. La sua avventura con la maglia del Monza si chiude con due presenze: la rpima Coppa Italia con il Frosinone, a inizio agosto, poi il 4-0 al Maradona con il Napoli quando per l'appunto riportò il l'infortunio.