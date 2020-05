Real Madrid, Capello ricorda Ronaldo: "Un fenemono, ma quante feste..."

Ha fatto la storia del calcio mondiale, vincendo due palloni d'oro, ma negli ultimi anni in Spagna, al Real Madrid, per Fabio Capello, ex allenatore dei Blancos era un problema. Il tecnico friulano, parlando a Sky Sport, è tornato sulla sua seconda esperienza a Madrid, quella in cui ha incrociato Ronaldo. A metà stagione il brasiliano ha lasciato il Real per trasferirsi al Milan, perdendo così l’occasione di mettere in bacheca la seconda Liga. E Don Fabio racconta che, per quanto sia stato il calciatore più forte che abbia mai avuto a disposizione, il verdeoro gli ha anche creato qualche grattacapo. “Ronaldo, ‘il Gordo’ (il grasso) è stato il talento migliore che io abbia mai allenato, ma a volte è stato anche quello che mi ha creato più problemi nello spogliatoio. Faceva feste di continuo, una volta Van Nistelrooy mi ha detto ‘mister, ma qui lo spogliatoio puzza di alcol'”.

"Quando se ne è andato abbiamo vinto"

Con l'arrivo proprio dell'attaccante dello United, per il Fenomeno c'è sempre meno spazio e così decide di andarsene. “Quando se n’è andato al Milan abbiamo cominciato a vincere - conclude Capello -. Ma se parliamo di talento, è stato certamente il più grande”.