Real Madrid choc: rimonta folle al Manchester City e duro colpo alle 5 squadre italiane in Champions l'anno prossimo

Manchester City-Real Madrid 2-3, Ancelotti beffa Guardiola

Incredibile all'Etihad Stadium: il Real Madrid di Carlo Ancelotti vince 3-2 contro il Machester City di Guardiola con una clamorosa rimonta: i blancos sono andati due volte sotto, ma nei minuti finali e fanno uno scatto importante nel match di play-off di Champions League che mette in palio un posto per gli ottavi. I Citizens vanno in vantaggio con Haaland al 19', nella ripresa pareggio merengue con Mbappè al 60'.

I campioni d'Inghilterra tornano avanti all'80' sempre con Haaland dal dischetto. Sembra finita, ma è l'anticamera di un finale pazzo: all'86' Brahim Diaz firma il nuovo pari (e non esulta, avendo giocato per 5 anni al Manchester City), Bellingham al 92' regala agli uomini di Ancelotti la vittoria per 3-2.

Ritorno al Santiago Bernabeu mercoledì 19 febbraio alle 21: il Real Madrid ha due risultati su tre per passare il turno, il Manchester City cercherà la rimonta.

Ranking Uefa: Juventus dà slancio all'Italia, ma la vittoria del Real Madrid spaventa le squadre di serie A

La vittoria dei blancos è anche un duro colpo all'Italia e a quelle squadre che inseguono la qualificazione alla prossima Champions League dietro a Napoli-Inter-Atalanta. La speranza di Lazio, Fiorentina, Juventus, Milan e Bologna è che ci siano due posti disponibili, ma il rischio è di averne uno solo. Infatti, con l'Inghilerra nettamente prima nel ranking Uefa sono Italia e Spagna a giocarsi il secondo posto che permette di schierare 5 club nella massima competizione europea per club.

Juve e Real Madrid hanno fatto due punti vincendo, ma il coefficente va diviso per per 8 (Italia) e 7 (Spagna), ossia per il numero di squadre 'schierate' in Europa nella stagione in corso. Dunque la Liga rosicchia qualcosa alla serie A in questa serata. A Milan, Atalanta e Roma (impegnata nei playoff di Europa League contro il Porto) il compito di dare un po' di slancio all'Italia in questa corsa. Va ricordato infine che i punti bonus per il passaggio agli ottavi sono i seguenti: 1,5 per la Champions, 1 per l'Europa League.

LA CLASSIFICA DEL RANKING UEFA

1. Inghilterra 20.892

2. ITALIA 17.562

3. Spagna 17.464

4. Germania 14.921

5. Portogallo 14.750

6. Francia 14.214

7. Belgio 13.150

8. Olanda 11.916

9. Grecia 11.062

10. Svezia 10.125