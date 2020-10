Recoba dai gol con l'Inter di Moratti al suo vino: ecco 'Chino'

"Questo vino rappresenta la personalità, la passione e l'amore che sento per il calcio". Alvaro Recoba presenta in un video pubblicato su Instagram il suo Chino. Già, quale nome migliore del suo soprannome dei tempi in cui era calciatore. "Con molto orgoglio presento i miei vini. Un grande lavoro di tutta la squadra", scrive l'ex attaccante dell'Inter sui social che qualche settimana fa aveva annunciato la partecipazione a Masterchef Vip.

"Ecco bravo, manda anche in Italia", gli scrive l'ex compagno di squadra Francesco Moriero. "Bravo amico mio", le parole di Christian Vieri su un post, e una serie di mani che applaudono in un altro. "Campione anche nel vino! Sicuro al 100%", il commento di Francesco 'Ciccio' Colonnese. "Grande Chino!!!!", dice Juan Sebastian Veron.