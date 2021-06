Ring Roosters: boxe, rappers e comicità, il programma

Ring Roosters: boxe, rappers e comicità

Definito il programma della decima edizione di Ring Roosters che avrà luogo domenica 27 giugno, alle 18.30, a Garbagnate Milanese. Come già annunciato, il clou della serata sarà il debutto professionistico del campione della Lombardia Gianpaolo Venanzetti contro l’albanese Xhenis Dakoli sulla distanza delle 6 riprese. Da dilettante Venanzetti ha un record composto da 16 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta ed ha conquistato il titolo di campione della Lombardia nella categoria dei 69 kg. Saranno otto i combattimenti fra dilettanti, appartenenti alla categoria élite.

“Insieme al presidente della FPI lombarda Massimo Bugada abbiamo pensato di organizzare una rivincita tra pugili lombardi e campani – spiega Francis Rizzo, organizzatore di Ring Roosters 10 – visto che nella prima sfida svoltasi il 5 giugno scorso a Marcianise hanno prevalso gli atleti campani. I pugili lombardi appartengono a diverse palestre come la mia (il Francis Boxing Team di Rho), la Bergamo Boxe, la Master Boxe, il Boxing Team Vittoria, la Danger Boxe Milano, la Bam Castello e l’Unione Sportiva Lombarda. I pugili campani appartengono all’Excelsior Boxe Marcianise, all’esercito, alle Fiamme Oro ed alle Fiamme Azzurre. All’angolo dei pugili lombardi ci sarà il tecnico Marco Salvemini. All’angolo di Francesco Paparo, ci sarò io visto che è mio nipote e che l’ho sempre allenato io. Francesco affronterà Gianluca Russo contro il quale ha perso ai punti lo scorso 5 giugno ma facendo un’ottima figura soprattutto se consideriamo che Russo ha vinto tutto quello che c’era da vincere a livello nazionale da dilettante ed ha sostenuto 71 incontri con un bilancio di 47 vittorie, 5 pareggi e 19 sconfitte. Invece, Francesco ha un record di 32 vittorie, 3 pareggi e 17 sconfitte. Diciannove incontri in più di esperienza sono parecchi. Lo scorso 23 maggio, a Barlassina, Francesco ha vinto il torneo regionale diventando campione della Lombardia nella categoria dei 60 kg. In finale, ha messo ko alla seconda ripresa Mihai Cucuteanu”.

Considerata la qualità dei pugili, è sicuro che gli appassionati accorreranno numerosi a Ring Roosters 10. Come nelle precedenti edizioni, l’evento unirà sport e spettacolo. Il comico Max Cavallari dei Fichi d’India farà uno spettacolo e ci saranno anche i rapper Capo Plaza e Philip.

“A Ring Roosters proporrò alcuni dei personaggi più famosi dei Fichi d’India – commenta Max Cavallari - spiegando anche come sono nati: abbiamo preso spunto dalla realtà. Il mio spettacolo durerà una ventina di minuti, ma dopo trent’anni di carriera il mio repertorio è talmente vasto che potrei andare avanti per ore. Mi è piaciuta l’idea di esibirmi all’interno di una manifestazione di pugilato a Garbagnate perché è una delle piazze in cui ho iniziato a fare spettacoli con Bruno Arena e perché mi piace la boxe.”

Ring Roosters sarà presentato da Valerio La Manna, la voce degli sport da combattimento in Italia. Il ring sarà posto nel parcheggio del Centro Radiologico Garbagnate, in Via Peloritana 73. L’ingresso sarà libero, ma contingentato come da normativa del nuovo Dpcm e seguirà i protocolli anti-Covid. L’evento sarà ripreso dalle telecamere di MediaSport Channel e poi trasmesso in televisione sul canale 814 della piattaforma Sky e sul canale 185 del digitale terrestre.

“Saremo anche in diretta streaming sul canale You Tube di Fighters Life – aggiunge Francis Rizzo – che è un punto di riferimento per tutti gli appassionati di pugilato italiani. Voglio ringraziare il sindaco di Garbagnate Milanese Daniele Davide Barletta e il comandante della Polizia Locale Andrea Assandri che ci hanno concesso di organizzare l’evento e Giuseppe Infante, direttore amministrativo del centro che ci ospita. Ringrazio anche gli sponsor: lo studio dentistico Odontoap di Rho del dott. Antonio Pennacchio, il Centro Ortopedico Rhodense del Dott. Davide Balestra, il Movida Bar (Milano Drinks & Sicily Food) di Garbagnate Milanese, il Laboratorio Ortopedico Senago di Alessandro e Cristian Lubello e Paper Print-la stampa prende il volo. A loro si sono aggiunti come sponsor anche l’Agenzia Lipari di Garbagnate Milanese - agenzia di assicurazioni di Claudio Lipari (Unipol Sai e Unipol Rental) - e la Tiger King Luxury (società di vendita di spumanti e vini pregiati personalizzabili)”.

PROGRAMMA:

Incontro professionistico sulla distanza delle 6 riprese

Gianpaolo Venanzetti vs Xhenis Dakoli – pesi superleggeri

Incontri dilettantistici sulla distanza delle 3 riprese